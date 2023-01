In che ordine guardare Caleidoscopio

È la novità Netflix del momento, il titolo di cui tutti parlano, la prima serie non lineare della piattaforma di streaming. Parliamo di Caleidoscopio (Kaleidoscope), in cui una banda di ladri professionisti cerca di scassinare una cassaforte indistruttibile facendo i conti con ostacoli, tradimenti e avidità. Nulla di nuovo, diranno gli spettatori. L’elemento singolare è che gli episodi della serie possono essere visti in qualunque ordine, con risultati narrativi sorprendenti e sempre funzionanti.

Kaleidoscope, l’ordine migliore delle puntate

Non c’è un ordine prestabilito o migliore per vedere gli otto episodi che compongono Caleidoscopio: in teoria ci sono migliaia di combinazioni possibili e Netflix propone a ciascun utente una sequenza casuale. Alla fine tutti saranno comunque in grado di capire la storia e di mettere insieme i pezzi del puzzle.

Sui social, però, non mancano i suggerimenti. Uno è arrivato anche dallo scrittore Stephen King: «Consiglio di guardarla cronologicamente», ha scritto in un tweet. Chi vuole seguire questo consiglio, conoscerà la storia a partire da 24 anni prima della rapina e fino a sei mesi dopo il colpo. Questo è l’ordine cronologico (ogni puntata è contraddistinta da un colore): Viola: 24 anni prima della rapina; Verde: 7 anni prima della rapina; Giallo: 6 settimane prima della rapina; Arancione: 3 settimane prima della rapina; Blu: 5 giorni prima della rapina; Bianco: La rapina, l’epico finale della storia; Rosso: La mattina dopo la rapina; Rosa: 6 mesi dopo la rapina.

La visione funziona anche se si sceglie l’ordine cronologico inverso e, anzi, risulta particolarmente affascinante, anche se più complessa. In questo caso l’ordine da seguire è: Rosa: 6 mesi dopo la rapina; Rosso: La mattina dopo la rapina; Blu: 5 giorni prima della rapina; Arancione: 3 settimane prima della rapina; Giallo: 6 settimane prima della rapina; Verde: 7 anni prima della rapina; Viola: 24 anni prima della rapina; Bianco: La rapina, l’epico finale della storia.

Caleidoscopio, consigli per vedere le puntate

Sui suoi canali social Netflix stessa si è divertita a suggerire agli utenti qualche altra possibile combinazione per vedere Caleidoscopio. Chi vuole rendere la visione della serie simile all’esperienza di Pulp Fiction di Quentin Tarantino, ad esempio, può procedere così: Blu: 5 giorni prima della rapina; Verde: 7 anni prima della rapina; Giallo: 6 settimane prima della rapina; Arancione: 3 settimane prima della rapina; Viola: 24 anni prima della rapina; Rosa: 6 mesi dopo la rapina; Bianco: La rapina, l’epico finale della storia; Rosso: La mattina dopo la rapina.

Per andare costantemente avanti e indietro nel tempo, narrazione simile a quella dei classici film polizieschi, la sequenza suggerita da Netflix è questa: Arancione: 3 settimane prima della rapina; Verde: 7 anni prima della rapina; Viola: 24 anni prima della rapina; Rosso: La mattina dopo la rapina; Giallo: 6 settimane prima della rapina; Blu: 5 giorni prima della rapina; Bianco: La rapina, l’epico finale della storia; Rosa: 6 mesi dopo la rapina.