È confermato: torna Incastrati

L’esordio nel mondo della serialità è stato un successo… e infatti ci sarà un bis! È stata confermata da Netflix in questi giorni la seconda stagione di Incastrati, la serie tv comedy con Ficarra e Picone. La prima stagione, uscita il 1° gennaio 2022, è rimasta nella top 10 delle serie più popolari di Netflix in Italia per tre settimane.

Della possibilità di una seconda stagione in realtà si parlava già pochi giorni dopo l’esordio di Incastrati. Ficarra e Picone rispondendo a un’intervista non avevano smentito l’eventualità, pur senza confermarla esplicitamente. Adesso però c’è l’ufficialità. “Siamo qua per darvi una bellissima notizia. Incastrati: ci sarà una seconda stagione!", hanno detto i due comici nel video tramite cui hanno annunciato la novità. La seconda stagione, prodotta da Attilio De Razza e Nicola Picone per Tramp Limited, sarà sempre scritta da Salvo Ficarra, Valentino Picone, Fabrizio Testini, Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli.

Incastrati: di cosa parlerà la seconda stagione

I protagonisti della seconda stagione di Incastrati saranno ancora Salvo Ficarra e Valentino Picone che, oltre che interpreti davanti alla macchina da presa, saranno ancora una volta registi e sceneggiatori del progetto.

La trama riprenderà là dove il finale aperto della prima stagione aveva lasciato gli spettatori col fiato sospeso. I due amici Salvo e Valentino dovranno continuare a indagare e a destreggiarsi tra misteri ed equivoci per riuscire a rispondere alla domanda più importante, ancora senza risposta: chi li ha incastrati?

Il cast di Incastrati 2

Il cast principale di Incastrati 2 è già stato confermato. Oltre a Salvo Ficarra (Salvo) e Valentino Picone (Valentino), ci saranno Marianna di Martino (Agata Scalia), Anna Favella (Ester), Tony Sperandeo (Tonino Macaluso, detto “Cosa Inutile"), Maurizio Marchetti (Portiere Martorana), Mary Cipolla (Signora Antonietta), Domenico Centamore (Don Lorenzo, detto “Primo Sale") e Sergio Friscia (Sergione).

Ci sarà anche una terza stagione?

Al momento sappiamo che la seconda stagione è in lavorazione, ma è presto per immaginare il futuro della serie oltre questo punto. Eppure, il riferimento alla terza stagione è uscito più volte, anche se solo per gioco.

A gennaio, infatti, quando è stato loro chiesto se ci sarebbe stata una seconda stagione di Incastrati, Ficarra e Picone hanno risposto: «Sappiamo delle cose che però non possiamo dire». E poi, scherzando: «Può essere che facciamo direttamente la terza stagione».

Anche nel recente video in cui il ritorno di Incastrati viene annunciato ufficialmente i due comici ironizzano sullo stesso punto: «Ah, facciamo la seconda stagione? Ma non dovevamo fare la terza?». Solo una gag, forse. Staremo a vedere!

Quando esce Incastrati 2

Né Netflix né i comici protagonisti hanno dato indicazioni su quando potrebbe uscire Incastrati 2. Tenendo conto che la prima stagione ha debuttato il 1° gennaio 2022 e che il sequel è già in fase di realizzazione, può darsi che vedremo Salvo e Valentino di nuovo sul piccolo schermo nel corso del 2023.