Indie Jungle, ecco i cantanti della terza stagione

Le emozioni e la buona musica di un concerto, ma nel salotto di casa. A rendere possibile questo connubio è Indie Jungle, approfondimento televisivo a puntate dedicato al mondo dei live e ai nomi più importanti del panorama musicale indie italiano.

Dopo il successo delle prime due edizioni e la parentesi live con Indie Jungle Fest al Lido di Venezia durante la 79esima Mostra del Cinema, sta finalmente per partire la terza stagione del format televisivo in onda su Sky Arte. Ecco tutti i dettagli.

Indie Jungle 3: i protagonisti

Il programma Indie Jungle prevede la presenza di una serie di protagonisti, uno per puntata, che vengono dal panorama musicale italiano. Ogni stagione coinvolge personaggi diversi: nelle prime due hanno partecipato Frah Quintale, Fulminacci, Calibro 35, Coma Cose, La Rappresentante di Lista, Gazzelle, Ghemon, Eugenio in via di Gioia, Colapesce e Dimartino, Selton, Lucio Corsi, Lucio Leoni, Ministri, Motta, Joan Thiele, Fast Animals and Slow Kids, Myss Keta, Francesco Bianconi, Melancholia, Tutti Fenomeni, NAIP, Vasco Bondi e Margherita Vicario.

I protagonisti di Indie Jungle 3 invece sono Ditonellapiaga, Giorgio Poi, Willie Peyote, Studio Murena, Laila Al Habash, Mobrici, Franco 126, Bartolini, Giovanni Truppi, Hu, Dutch Nazari e Rancore.

Cos’è Indie Jungle 3

Il programma è scritto da Max De Carolis e Fabio Luzietti e prodotto da Erma Pictures in collaborazione con Sky Arte. Ogni puntata è dedicata a uno dei protagonisti della stagione che da una parte si esibisce in esclusive live session, dall’altra si racconta in interviste speciali. Il risultato sono dei mini-documentari inediti, arricchiti anche da materiale di repertorio.

Per la prima volta nella terza stagione, i live sono registrati presso lo storico Teatro 1 di Cinecittà, con una scenografia inedita e suggestiva rappresentata da un’enorme gabbia che "libera" metaforicamente le performance e le parole degli artisti.

Quando escono le puntate di Indie Jungle 3

La nuova stagione di Indie Jungle va in onda dal 15 ottobre 2022 su Sky Arte. Ogni puntata sarà disponibile anche on demand, in streaming su NOW e, per la settimana successiva alla messa in onda, in streaming gratuito sul sito di Sky Arte.

Le puntate della terza stagione sono dedicate, nell’ordine, a Ditonellapiaga (15 ottobre), Giorgio Poi (22 ottobre), Willie Peyote (29 ottobre), Studio Murena (5 novembre), Laila Al Habash (12 novembre), Mobrici (19 novembre), Franco 126 (26 novembre), Bartolini (3 dicembre), Giovanni Truppi (10 dicembre), Hu (17 dicembre), Dutch Nazari (7 gennaio 2023) e Rancore (14 gennaio).