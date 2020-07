Infinity: le nuove serie TV e i film in uscita ad agosto

Infinity ha pubblicato l’elenco di novità in arrivo ad agosto 2020. Sarà un mese caldissimo per chi ama film e serie tv, anche quando si trova in vacanza. Infatti, basta una connessione internet per poter accedere alla piattaforma e scegliere il contenuto da guardare.

Il servizio si è fatto strada ed è diventato uno dei più importanti anche grazie alla selezione intelligente di titoli inseriti in catalogo. L’originalità è confermata anche per agosto: a partire dal prossimo mese potremo goderci in streaming grandi classici del cinema come Mrs. Doubtfire o Pacific rim – La rivolta, ma anche film di animazione per i più piccoli, tra cui Kung Fu Panda. Non mancheranno i film Premiere, che questo mese sono ben quattro. Accanto ad un lungo elenco di pellicole, la piattaforma proporrà anche i nuovi episodi di due serie tv: Claws e The Detour. Insomma, le novità sono tante, non resta che dare uno sguardo al calendario e scoprire i titoli in arrivo.

Infinity: film in Premiere ad agosto 2020

Agosto si apre con quattro contenuti da guardare in Premiere sulla piattaforma. Si tratta di film appena usciti nelle sale, quindi ideali per chi è appassionato di cinema e non vuole perdersi neanche un titolo. Le pellicole sono disponibili sulla piattaforma per un periodo limitato di tempo perciò occorre prendere subito la palla al balzo.

Il primo è L’inganno Perfetto che sarà disponibile online dal 7 al 13 agosto 2020. Diretto da Bill Condon e uscito nelle sale nel 2019, il film racconta la storia di Roy (Ian McKellen) e Betty (Helen Mirren), due anziani che si incontrano in un sito di appuntamenti per la terza età. Roy vive grazie a truffe e raggiri a danni di sprovveduti uomini facoltosi, ma scoprirà che per lui Betty è molto di più e cercherà di far durare la conoscenza, non senza menzogne e difficoltà di diverso tipo.

Il secondo film è Il Diritto di Opporsi, che verrà pubblicato su Infinity dal 14 al 20 agosto. La pellicola ha avuto molto successo anche in Italia, dove ha incassato 1,3 milioni di euro al Box Office. Inoltre, ha avuto una candidatura a SAG Awards. Racconta la vera storia di Bryan Stevenson, avvocato divenuto famoso per aver combattuto per un sistema giudiziario più onesto e inclusivo.

Il terzo film è La Dea Fortuna, che potremo vedere dal 21 al 27 agosto. Si tratta dell’ultima pellicola di Ferzan Ozpetek, con Stefano Accorsi, Edoardo Leo, Sara Ciocca e Jasmine Trinca. Ha vinto un premio ai David di Donatello e 3 Nastri d’Argento. Parte dalla relazione tra Alessandro e Arturo fatta di abitudine, noia e difficoltà. La loro quotidianità è improvvisamente interrotta dall’arrivo della loro amica Annamaria con i suoi due figli, fatto che darà una svolta inaspettata alla loro routine di coppia.

Agosto si chiude in bellezza su Infinity con il film Joker, in Premiere dal 28 agosto al 3 settembre. Il lungometraggio è diretto da Todd Philipps e si concentra sulla figura di uno degli emblematici antagonisti di Batman: Arthur Fleck, alias Joker, interpretato magistralmente da Joaquin Phoenix. Il film è considerato una delle migliori produzioni dell’anno scorso e si è aggiudicato numerosi riconoscimenti, tra cui 2 premi Oscar su 11 candidature.

Novità Infinity: film in arrivo ad agosto 2020

Accanto ai film in Premiere, la piattaforma è pronta a snocciolare una lunga lista di lungometraggi in streaming, pensati anche per i più giovani. Per esempio, a partire dal 17 e 18 agosto saranno disponibili rispettivamente Kung Fu Panda e Kung Fu Panda 2, mentre sempre per i ragazzi – e non solo – sono in arrivo l’1 e il 2 agosto i due film X-Men: conflitto finale e X-Men le origini – Wolverine. Chi è alla ricerca di qualcosa di leggere e molto estivo da guardare, può sintonizzarsi a partire dal 7 e 8 agosto per guardare Abbronzatissimi e Abbronzatissimi 2 – Un anno dopo.

Tra altri piccoli capolavori del cinema ci sarà Downsizing – Vivere alla Grande che arriverà dal 23 agosto. Racconta la storia fantascientifica di Paul (Matt Damon) e sua moglie Audrey (Kristen Wiig) che decidono di farsi rimpicciolire e trasferirsi in un mondo in miniatura per vivere una vita più agiata. Per gli amanti delle storie fantasy arriverà anche il primo episodio della saga Il Signore degli Anelli, La Compagnia dell’Anello, disponibile a partire dal 19 agosto, mentre dal 13 agosto sarà disponibile sulla piattaforma The Banana Splits Movie, un film horror divertente basato sulla serie tv per bambini The Banana Splits. Questi sono solo alcuni dei principali titoli che vedremo disponibili dal prossimo mese.

Infinity: serie tv agosto 2020

Oltre al lungo elenco di pellicole, la piattaforma ospiterà anche la terza stagione di Claws a partire dal 1° agosto. Racconta le vicende di cinque estetiste della Florida che entrano nel mondo della criminalità organizzata iniziando a riciclare denaro per una clinica vicina. Dal 2 agosto invece sarà possibile guardare la quarta stagione di The Detour, una serie più divertente che racconta le avventure di una famiglia con due bambini che decidono di trascorrere le vacanze in florida ma si rivela subito fallimentare a causa di una serie di eventi disastrosi.