Instagram, come controllare chi ti ha seguito negli ultimi 90 giorni

7 Febbraio 2020 - Instagram è in continua evoluzione. Dopo aver modificato e nascosto il numero dei like ricevuti dalle immagini pubblicate, il celebre social network annuncia una nuovo modo per visualizzare e gestire i follower. Si tratta di una nuova funzionalità che consente di accedere in maniera più veloce e diretta alla lista dei profili seguiti che, d’ora in poi, saranno organizzati in diverse categorie tra cui “Utenti con cui hai interagito di meno” e “Utenti mostrati più frequentemente nella tua sezione Notizie”.

L’obiettivo annunciato è quello di migliorare la fruizione della piattaforma social permettendo agli utenti di riordinare i propri follower relativamente agli interessi e alle relazioni che nel tempo cambiano e si evolvono. In particolare, questa nuova funzione permette di controllare i profili con i quali c’è stata una minore interazione negli ultimi 90 giorni oltre che visualizzare i profili che maggiormente appaiono nella nostra timeline. Un po’ come accade per Facebook dove è possibile non seguire più una persona senza cancellarla dalle amicizie, ma semplicemente “mettendola nel dimenticatoio”. Per utilizzare la nuova funzione è necessario aggiornare Instagram all’ultima versione disponibile.

Instagram: come funziona la nuova modalità di gestione dei follower

Una volta aggiornata l’applicazione occorre accedere al proprio profilo Instagram e cliccare su “Seguiti”. Qui sarà possibile visualizzare la sezione “Categorie” divisa in: “Utenti con cui hai interagito di meno” e “Utenti mostrati più frequentemente nella tua sezione Notizie”. Ogni singolo account seguito può essere controllato in questa nuova sezione cliccando sull’icona dei tre pallini accanto al nome del profilo dove è possibile gestire le notifiche o disattivarle. Non solo, è possibile ordinare la lista delle persone seguite a partire dalla meno recente fino alla più recente, o viceversa, offrendo così la possibilità di visualizzare i post delle prime persone seguite su Instagram.