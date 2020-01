Instagram down il 29 gennaio 2020: problemi con le Storie

Instagram non funziona. O perlomeno ci sono grossi problemi con le Instagram Storie, una delle funzionalità più amate dagli utenti. Dalle ore 20:00 del 29 gennaio 2020 molte persone stanno segnalando problemi nel vedere e nel postare nuove Storie Instagram. Leggendo i commenti online, sembrerebbe che le Storie pubblicate nell’ultima ora sono magicamente scomparse.

Su downdetector.com, sito utilizzato dagli utenti per segnalare quando un’applicazione o un servizio non funziona, sono migliaia i commenti degli utenti. Tutti hanno lo stesso problema con le Instagram Storie: non si riescono a vedere quelle pubblicate nell’ultima ora, il numero di visualizzazioni di quelle pubblicate resta fermo a zero e anche le Storie in evidenza non funzionano. Un disservizio piuttosto particolare e che crea ansia, soprattutto per i tantissimi giovani che oramai sono schiavi dell’apparire. Da parte dello staff dell’applicazione non è arrivato nessun messaggio, segnale che i tecnici sono al lavoro per risolvere il malfunzionamento nel minor tempo possibile.

Perché non funzionano le Instagram Stories

Per il momento non si conoscono i motivi del disservizio che ha colpito le Instagram Stories. Si tratta di un problema piuttosto particolare: tutte le altre funzionalità dell’applicazione social funzionano perfettamente, solo le Storie sono bloccate. Gli utenti che hanno pubblicato un’immagine dalle 20:00 in poi segnalano che il contatore delle visualizzazioni è fermo a zero, fatto piuttosto insolito per Instagram,

Molto probabilmente il problema riguarderà qualche server dell’applicazione o un bug temporaneo a Instagram. Continueremo a monitorare la situazione e nelle prossime ore saremo sicuramente più precisi.

Aggiornamento ore 23:00. I problemi con le Instagram Storie sono rientrati.