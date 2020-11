Instagram down, non carica feed e Stories: cosa succede

Il 10 novembre sempre più segnalazioni sia su Twitter che su siti specializzati come Downdetector segnalano un Instagram down. Al momento i malfunzionamenti interessano app e sito web, e il sospetto è che si tratti di un problema ai server del social network.

Le segnalazioni dei malfunzionamenti da parte degli utenti riguardano sia le app per smartphone Android e iOS, che da sito web di Instagram. La mappa dell’Instagram down tracciata dal sito Downdetector mostra che il problema interessa l’Europa, soprattutto l’Italia. Dagli altri continenti, invece, arrivano un numero ben inferiore di segnalazioni. Il malfunzionamento quindi potrebbe interessare i server dell’app, dato che gli utenti non riescono ad accedervi e se lo fanno, il feed dei post e le Stories appaiono vecchi e ferme a diverse ore precedenti. Alcuni degli utenti che utilizzavano l’app vintage rilasciata da Instagram per celebrare i suoi 10 anni, avrebbero risolto aprendo il social network con la versione standard.

Instagram down 10 novembre, cosa succede

Al momento i malfunzionamenti dell’Instagram down segnalati da diversi utenti, e in numero sempre crescente, sono diversificati nella tipologia e nella gravità.

C’è chi non riesce ad accedere dall’app vintage, ma utilizzando la versione standard di Instagram può utilizzarla senza problemi.

Altri utenti invece segnalano di non ricevere più aggiornamenti nel Feed e nelle Stories da diverse ore: insomma l’app si apre come di consueto, ma i post visibili sono solo fermi alle 8 del mattino del 10 novembre.

Altri ancora invece non riescono ad accedere né all’app da smartphone Android e iOS, né alla versione web di Instagram.

Al momento il social network non ha rilasciato notizie e non è chiaro cosa possa provocare dei malfunzionamenti tanto diversi tra loro, segnalati in tutta Europa e anche in Italia. Il problema sembra quindi essere di connessione e potrebbe interessare i server del social.