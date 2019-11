Instagram non funziona oggi: cosa sta succedendo

Instagram è down, o perlomeno lo è per gran parte degli utenti italiani. Dalle 15:30 del 28 novembre 2019 l’applicazione social sta avendo dei problemi: gli utenti segnalano che non riescono ad aggiornare il feed delle immagini, oppure la lista dei follower. Il problema, però, non è generalizzato e colpisce solamente alcuni utenti. In redazione, ad esempio, Instagram non funziona solamente ad alcune persone, mentre ad altre non mostra problemi.

Sul sito downdetector.it, che raccoglie le segnalazioni degli utenti quando un servizio non funziona, sono decine i commenti delle persone. Alcuni non riescono a pubblicare nuove foto, altri non possono controllare il feed con le immagini postate dai loro amici, mentre altri ancora non riescono ad accedere al profilo. Su Twitter l’hashgtag #instagramdown è diventato subito Trending Topic con gli utenti che cercano informazioni sul perché Instagram non funziona. Problemi anche per Facebook, ma per il momento le segnalazioni sono in numero inferiore.

Instagram non va il 28 novembre

Per il momento non si conoscono i motivi del perché Instagram è down. I problemi riscontrati dagli utenti sono piuttosto diversi e ognuno segnala un disservizio differente. Probabilmente l’applicazione social sta avendo dei problemi con i server che i tecnici stanno cercando di risolvere il problema il più presto possibile. Un portavoce di Facebook, azienda proprietaria dell’app ha rilasciato una dichiarazione “Sappiamo che alcune persone stanno riscontrando delle difficoltà nell’accedere alla famiglia delle app di Facebook. Stiamo lavorando per riportare tutto alla normalità il più velocemente possibile“. Continueremo a monitorare la situazione e vi terremo aggiornati.

Aggiornamento ore 17:20. A quasi due ore dall’inizio del down, Instagram ha ancora dei problemi di funzionamento.