Instagram inizia i test del nuovo feed: chi può provarlo subito

Il mese scorso, vi avevamo parlato di come Instagram stesse pensando di modificare il suo feed, che serve a filtrare i contenuti sulla pagina principale del noto social network di proprietà di Meta. Allora, era stato il numero uno, Adam Mosseri, a rivelare un ritorno al passato rispondendo alle domande degli utenti.

Sempre lui è tornato a parlare in un video pubblicato su Twitter in questi giorni, per mostrare in anteprima come funzionerà il nuovo feed di Instagram. Agli inizi, i contenuti erano organizzati in successione cronologica e riguardavano soltanto gli account seguiti. Quando è stato deciso di sfruttare un algoritmo per mostrare i post sulla base dei gusti degli utenti, molti non hanno gradito la novità chiedendo a gran voce un ritorno all’impostazione precedente. Dopo diversi anni, e dopo moltissime critiche, adesso sembra che i vertici di Instagram abbiano ascoltato la voce degli utenti decidendo di introdurre un sistema di feed rivoluzionario che permette di scegliere fra vari tipi di visualizzazione.

Instagram, come funziona il nuovo feed

Gli utenti potranno scegliere una fra le tre modalità disponibili per riordinare i post su Instagram: Home, Favorites e Following. Per farlo, è sufficiente utilizzare il menù a discesa presente in alto a sinistra all’interno della schermata principale dell’applicazione.

La prima è quella attuale basata sull’intelligenza artificiale e mostra dei contenuti in linea con le proprie ricerche, ovvero quelli che l’algoritmo ritiene che possano essere graditi. In questo modo, è possibile visualizzare i post degli account non seguiti.

La seconda modalità permette di visualizzare soltanto le pubblicazioni degli account aggiunti ai preferiti ed è utile a visualizzare solo ciò che è di nostro gradimento escludendo tutto il resto.

L’ultima opzione è quella che più si avvicina alla configurazione precedente: serve ad ordinare i post in ordine cronologico e include soltanto i contenuti degli account seguiti.

Instagram, quando sarà disponibile il nuovo feed

In base a quanto dichiarato da Adam Mosseri, la nuova funzionalità che permette di riordinare i post in maniera più intuitiva ed efficace sarà implementata gradualmente. Gli utenti Instagram potrebbero cominciare ad utilizzarla entro la metà di quest’anno.

Grazie a queste tre possibilità, gli utenti avranno modo di utilizzare il tipo di visualizzazione che preferiscono. Selezionando Home, tutto rimarrà com’è attualmente, con Favorites è possibile effettuare una scrematura notevole, mentre Following riporterà tutto a com’era in passato.