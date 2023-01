Instagram Quiet Mode: cosa vuol dire e come funziona

Instagram ha presentato la Quiet Mode, la "modalità silenziosa" per consentire alle persone di avere un maggiore controllo sul proprio tempo, mettendo in pausa il social e chiedendogli di "non disturbare".

La modalità silenziosa non è una novità in senso stretto: al contrario, è una funzione già vista su altre app, come Teams e Skype. Di solito, questa modalità di pausa, si attiva quando si ha necessità di non essere disturbati e spesso è contraddistinto dall’icona del divieto di accesso. Il principio di funzionamento della modalità Quite Mode su Instagram è il medesimo: si indica esplicitamente di non voler essere disturbati e per questo di spengono temporaneamente le notifiche, per recuperarle in un secondo momento.

Instagram Quiet Mode: come funziona

La funzione Quite Mode di Instagram risponde all’esigenza degli utenti di staccare temporaneamente gli occhi dal social, senza essere nuovamente attirati da notifiche e messaggi privati. Per riposo, per studio o perché impegnati in altre attività, quindi, qualunque sia la motivazione, da oggi in poi è possibile mettere in pausa Instagram.

L’aspetto interessante riguarda la risposta automatica inviata a chi contatta con un DM un profilo in modalità silenziosa: il nostro interlocutore viene avvisato che abbiamo messo l’app in Quiet Mode e viene invitato a provare a sua volta la nuova modalità.

Quando la funzione viene disattivata, erò, Instagram ripristina il normale flusso di notifiche e mostra all’utente un riepilogo di tutto ciò che è successo mentre era in modalità silenziosa.

Instagram precisa che si impegnerà a chiedere ai più giovani di iniziare a impostare la modalità di pausa soprattutto la notte. Il messaggio è chiaro: non bisogna temere di perdere notifiche o messaggi privati, perché sarà tutto conservato e consegnato al primo accesso utile.

Quando e dove è attivata la Quite Mode su Instagram

La modalità silenziosa è stata rilasciata da poche ore e a mano a mano sarà integrata negli Stati Uniti, Regno Unito, Irlanda, Canada, Australia e Nuova Zelanda, e si spera sia poi distribuita anche in altri Paesi.

Tra le novità adottate da Instagram e che proseguono sulla strada di dare maggiore controllo agli utenti ricordiamo la possibilità di nascondere da Esplora in una sola volta tutti i contenuti che non interessano. Infine, selezionando "Non sono interessato" su un post da Esplora non si riceveranno più contenuti di quel genere.