L'invasione di ragni giganti nel Regno Unito ha creato panico: in realtà si tratta di aracnidi fortunatamente salvati dall'estinzione e importanti per l'ecosistema

Allarme crescente per i cittadini britannici: un’invasione di ragni giganti, dalle dimensioni paragonabili a quelle di un ratto, si sta verificando nel Regno Unito.

Questi enormi aracnidi, noti come Fen Raft Spider, sono a tutti gli effetti i ragni più grandi della Gran Bretagna: cosa sappiamo su di loro?

Invasione di ragni giganti in UK: cosa sta succedendo?

Sebbene la proliferazione di esemplari di ragni giganti possa far rabbrividire chi soffre di aracnofobia, dietro questa crescita numerica esponenziale si cela una delle più grandi storie di successo nella conservazione di una specie in pericolo.

Fino a pochi anni fa, il Fen Raft Spider era a rischio di estinzione nel Regno Unito. Nel 2010, la popolazione di questi ragni era ridotta al minimo e la specie confinata a soli tre siti, tutti situati nelle regioni del Suffolk e del Sussex. Si contavano pochi esemplari rimasti, tuttavia, grazie a uno straordinario programma di riproduzione e alla protezione dei loro habitat naturali, la popolazione ha iniziato a riprendersi, tanto che si parla addirittura di un’invasione di ragni. Attualmente, il numero di femmine riproduttrici è salito a 3.750, distribuite in 12 siti differenti solo nella regione del Norfolk.

Uno dei fattori che ha favorito il grande recupero è stato il miglioramento delle condizioni degli habitat naturali dei Fen Raft Spider, insieme a un clima particolarmente umido che ha incoraggiato la loro crescita e sopravvivenza.

Tim Strudwick, direttore della riserva naturale RSPB Mid Yare, ha espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti, sottolineando l’importanza del ruolo svolto dalle riserve e dalle squadre di conservazione nel processo di recupero della specie. Secondo Strudwick, questi ragni non sono solo straordinari per le loro dimensioni, ma anche affascinanti dal punto di vista estetico, specialmente le femmine, che possono raggiungere dimensioni impressionanti.

Fen Raft Spider e biodiversità

I Fen Raft Spider sono invertebrati semi-acquatici, riconoscibili grazie alle loro strisce bianche o color crema che corrono lungo i lati dell’addome. Ciò che rende questi ragni davvero unici è la loro abilità nel muoversi sulla superficie dell’acqua, un’attitudine che utilizzano per cacciare le prede. La loro dieta è varia e include altri ragni, insetti come le damigelle, le larve di libellula, nonché pesci e girini. Questa capacità di catturare prede anche acquatiche dimostra la loro adattabilità e il loro ruolo fondamentale all’interno degli ecosistemi delle zone umide britanniche.

Nonostante il loro recente successo, i Fen Raft Spider rimangono una specie vulnerabile. Ogni anno, a settembre, vengono condotti sondaggi e ricerche in alcune delle riserve naturali dove vivono, per monitorare la popolazione e valutare i progressi nel loro recupero.

Secondo gli esperti, i Fen Raft Spider sono generalmente “timidi” e preferiscono abitare fossati paludosi lontano dalle aree trafficate. Tuttavia, durante i mesi che vanno da giugno a settembre, i visitatori hanno maggiori possibilità di avvistare esemplari maturi, soprattutto percorrendo i sentieri che attraversano i prati della riserva loro dedicata.

Jane Sears, un’ecologa della RSPB coinvolta nel progetto di conservazione della specie, ha evidenziato l’importanza di proseguire con gli sforzi in atto. Il successo dell’iniziativa non rappresenta solo la salvezza dei Fen Raft Spider, bensì anche di molte altre specie che condividono lo stesso habitat.

Insomma, per una volta si può parlare di una buona notizia nel campo della conservazione, pertanto gli avvistamenti di questi affascinanti e imponenti ragni non dovrebbero essere considerati motivo di panico, quanto un’opportunità per celebrare il successo di un’importante battaglia per il mantenimento della biodiversità.