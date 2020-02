IPhone, iOS 14 compare in video: funzioni del nuovo sistema operativo

25 Febbraio 2020 - L’appuntamento è per giugno, nel corso della prossima WorldWide Developer Conference. Come ormai da tradizione, nel corso della conferenza dedicata agli sviluppatori, Apple svelerà la nuova release di iOS, il sistema operativo per gli iPhone. E, nonostante manchino ancora quattro mesi, iniziano ad arrivare le prime indiscrezioni su come sarà iOS 14.

In un video diffuso dal sito 91mobiles insieme al celebre leaker Ben Geskin viene mostrata in anteprima quella che potrebbe essere una delle novità principali del prossimo sistema operativo della casa di Cupertino. Protagonista del filmato è un iPhone 11 Pro Max dotato di una versione test di iOS 14. Nel video viene mostrata una nuova interfaccia dedicata al multitasking completamente rivista e ridisegnata per iPhone, ma nel complesso veramente molto simile a quella finora utilizzata sugli iPad.

iOS 14: la nuova interfaccia per il multitasking

La nuova interfaccia non prevede più la sovrapposizione delle schermate in un carosello, ma ne permette la visualizzazione una accanto all’altra, suddividendole in gruppi di quattro. Al classico swipe è demandata la chiusura delle schede aperte. Nel video viene mostrato che la nuova modalità di visualizzazione può essere attivata dalle Impostazioni di iOS 14, ma al momento non è ancora chiaro se si tratta di una soluzione temporanea o definitiva. Sembrerebbe più logico, infatti, che Apple decida di rendere questa la visualizzazione di default e dare la possibilità all’utente di tornare “al passato” nel caso non apprezzi la novità.

iPhone 9: sempre più vicino

Prima dell’arrivo di iOS 14, però, Apple ha in calendario un altro evento. Il 31 marzo, pare, la casa di Cupertino dovrebbe tenere la presentazione dell’iPhone SE2 o iPhone 9 che dir si voglia. Il nuovo melafonino economico avrà stesse dimensioni e forme dell’iPhone 8, condividerà il SoC con gli iPhne 11 e un display LCD da 4,7 pollici. Nella parte posteriore ci sarà un solo obiettivo fotografico, con lo stesso sensore principale dell’iPhone 11. Il prezzo dovrebbe essere inferiore ai 400 dollari e, nell’attesa del rilascio, dovrebbe montare iOS 13.4.