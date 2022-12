IPad Pro mai così conveniente: a questo prezzo va comprato subito

Molto più di un tablet. Per dimensioni e potenza di calcolo (e per stessa intenzione di Apple), l’iPad Pro ha sempre rappresentato un’alternativa ultraportabile ai computer portatili, indipendentemente dalle dimensioni dello schermo o dalla marca del produttore.

Il tablet più grande della Mela Morsicata, con il suo display Liquid Retina XDR da 12,9 pollici e la compatibilità con accessori come la tastiera Magic Keyboard e la Apple Pencil, permette di svolgere tutte le operazioni che svolgiamo quotidianamente con un laptop. E non solo. Grazie all’offerta top di oggi su Amazon, l’iPad Pro da 12,9 pollici costa pochissimo e lo paghi a rate: non è mai stato così conveniente.

iPad Pro 2022 grigio siderale, display Liquid Retina XDR da 12,9 pollici, connettività Wi-Fi, 128 GB spazio archiviazione

iPad Pro da 12,9 pollici scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Rispetto alla versione precedente, la scheda tecnica dell’iPad Pro da 12,9 pollici presenta diverse novità. La principale è all’interno della scocca: l’iPad Pro 2022 monta infatti il nuovo chip Apple M2, con CPU 8-core e GPU 10-core: un concentrato di potenza che permetterà di eseguire anche gli applicativi più potente come quelle di fotoritocco e video editing.

Il display Liquid Retina XDR da 12,9 pollici con ProMotion, True Tone e ampia gamma cromatica P3 garantisce poi una qualità d’immagine al di sopra della media. Perfetto per visualizzare e ritoccare contenuti multimediali, il pannello LED IPD dell’iPad Pro 2022 è in grado di adattare automaticamente le impostazioni di luminosità e contrasto in base alle condizioni ambientali.

Nella parte posteriore trova spazio un sistema fotografico composto da due obiettivi e un sensore LIDAR. L’obiettivo principale, grandangolare, è montato su un sensore da 12 megapixel; l’obiettivo secondario, ultragrandangolare, è invece montato su un sensore da 10 megapixel. Lo scanner LIDAR, infine, viene utilizzato per analizzare lo spazio attorno e costruire animazioni con la realtà aumentata. La connettività, nel modello in offerta su Amazon, è garantita dal chip WiFi6e, grazie al quale è possibile lavorare in mobilità ad alta velocità.

iPad Pro a tasso zero su Amazon: rate e prezzo finale

Come detto, l’iPad Pro da 12,9 pollici è tra le migliori offerte della giornata su Amazon grazie a uno sconto che fa scendere il prezzo al punto più basso di sempre. L’iPad Pro da 12,9 pollici è scontato del 12% e costa 1.299,00 euro. Il risparmio è considerevole: ben 170 euro rispetto al prezzo di listino.

Gli iscritti ad Amazon Prime hanno poi la possibilità di pagare a rate senza interessi e senza spese per l’istruttoria. In questo modo, l’iPad Pro da 12,9 pollici costa 259,80 euro al mese per cinque mesi.

