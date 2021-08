IPhone 13 arriva tra un mese e iPhone 12 costa sempre meno

Manca ormai veramente poco alla presentazione ufficiale di iPhone 13: Apple non ha comunicato ancora la data, ma è tradizione che la casa di Cupertino presenti i suoi nuovi iPhone sempre a metà settembre. Per questo la data di lancio di iPhone 13 più probabile, al momento, sembrerebbe quella di martedì 14 settembre.

Altrettanto probabile, poi l’arrivo nei negozi fisici e online dei primi dispositivi a partire da venerdì 24 settembre. Tra circa un mese e mezzo, quindi, qualcuno potrebbe già avere in mano il suo nuovo iPhone 13 e, per questo, il prezzo di iPhone 12 sta già scendendo vistosamente: su Amazon si trova ad un prezzo addirittura inferiore a quello di iPhone 11, ancora in vendita (ma probabilmente ancora per poco). Il dubbio che hanno in molti, quindi, è se sia il caso di aspettare iPhone 13 o sia meglio comprare oggi un iPhone 12 con un forte sconto. La risposta è certamente soggettiva, ma non può che partire dal fatto che iPhone 13 non sarà molto diverso da iPhone 12.

iPhone 13 Vs iPhone 12

Partiamo dal presupposto, quasi ufficiale, che la gamma iPhone 13 sarà composta dagli stessi modelli della gamma iPhone 12:

iPhone 13 mini da 5,4"

iPhone 13 da 6,1"

iPhone 13 Pro da 6,1"

iPhone 13 Pro Max da 6,7"

Nonostante iPhone 12 mini abbia venduto assai meno del previsto, quindi, Apple sembrerebbe intenzionata a riprovarci. Vedremo se quest’anno avrà più successo.

La differenza principale tra l’iPhone 2020 e l’iPhone 2021 sarà nel chip: iPhone 13 avrà il nuovo SoC Apple A15 Bionic, più performante e dai consumi più contenuti rispetto all’attuale e già ottimo A14 Bionic di iPhone 12.

Gli utenti auspicano un aumento della RAM, dagli attuali 4 GB per i due modelli di partenza e 6 GB per i modelli top ad almeno 6 GB e 8 GB, rispettivamente. Non c’è però nessuna notizia ufficiale in merito, né rumor affidabili. Nessuno si aspetta invece novità per i tagli di memoria di archiviazione, che dovrebbero restare i soliti: 128 GB, 256 GB e 512 GB per i Pro, 64 Gb, 128 GB e 256 GB per gli altri.

Lo schermo di iPhone 13 Pro e Pro Max dovrebbe essere a 120 Hz, mentre quello di iPhone 13 mini e iPhone 13 standard dovrebbe fermarsi a 90 Hz. Tutti gli iPhone 12, invece, hanno display a 90 Hz, anche i Pro e Pro Max.

Altro auspicio degli utenti, che però non trova ancora conferma ufficiale, è quello che iPhone 13 sia dotato di un lettore d’impronte sotto lo schermo: l’uso dello sblocco facciale con il Face ID, infatti, è sempre abbastanza scomodo e problematico quando si veste una mascherina.

Infine le fotocamere: l’attuale iPhone 12 fa già ottime foto e la sua versione Pro Max ancor di più grazie a sensori più grandi, che catturano più luce, e al sensore Lidar aggiuntivo (presente anche su iPhone 12 Pro). I due modelli base hanno zoom ottico 2X, il Pro ha uno zoom 2,5X e il Pro Max arriva a 5X.

Secondo alcuni rumor gli iPhone 13 mini e standard avranno lo stesso comparto fotografico di iPhone 12 Pro, ma è tutto da verificare per una questione di costi. Non è da escludere, invece, che sulle versioni Pro e Pro max di iPhone 13 ci siano belle sorprese, ma se ci saranno non potranno essere gratis.

Quello che sembra più probabile, quindi, è che le vere novità di iPhone 13 arriveranno soprattutto sulle due versioni Pro e non anche sulla standard e sulla mini, che non saranno quindi molto differenti rispetto alle corrispondenti versioni di iPhone 12.

iPhone 12: il prezzo scende ancora

Alla luce di questo mix di informazioni e indiscrezioni non è quindi strano che gli iPhone 12 stiano scendendo così tanto di prezzo: l’idea è probabilmente quella di esaurire le scorte prima possibile, al fine di evitare una convivenza troppo lunga sul mercato tra iPhone 12 mini e iPhone 12 da una parte e iPhone 13 mini e iPhone 13 dall’altra. Questo perché i secondi non avrebbero un appeal molto superiore rispetto ai primi.

Il risultato è che oggi, a circa un mese dall’arrivo di iPhone 13, gli iPhone 12 base si comprano ad un ottimo prezzo: iPhone 12 standard in versione 64 GB adesso costa 789 euro invece di 939 euro (-150 euro, -16%), mentre in versione 128 GB costa 829 euro invece di 989 euro (-160 euro, -16%).

