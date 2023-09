IPhone 13 a prezzo mai visto: oggi è un affare per tutti

Caratteristiche di alto livello nonostante sia arrivato sul mercato ormai diverso tempo fa. Nonostante i mesi passino, l'iPhone 13 resta uno dei migliori smartphone per qualità/prezzo.

Di presentazioni non ce n’è bisogno. L’iPhone è, per una grandissima fetta di utenti, sinonimo di smartphone. Tutto il resto è noia. Forse anche per questo motivo, dalle parti di Cupertino sono piuttosto restii a scontare i propri prodotti, anche se vecchi di qualche anno.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Per questo, l’offerta di oggi sull’iPhone 13 è piuttosto interessante. Nonostante sia stato lanciato sul mercato ormai circa 20 mesi fa, il melafonino è ancora oggi uno dei dispositivi mobili più apprezzati disponibili sul mercato. Dotato di un display ampio e luminoso, fa forza sull’ottimizzazione hardware/software garantita dall’ecosistema Apple per competere con smartphone Android più recenti. E grazie allo sconto garantito da Amazon, è più conveniente che mai: tutte le colorazioni (a eccezione del rosso) sono al loro minimo storico.

iPhone 13 Mezzanotte 128GB

iPhone 13 Azzurro 128GB

iPhone 13 Galassia 128GB

iPhone 13 Rosa 128GB

iPhone 13 Verde 128GB

iPhone 13 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Un display OLED più luminoso e definito che mai, capace di garantire un’elevata visibilità anche se esposto alla luce diretta del sole. Il display Super Retina XDR è uno degli assi nella manica della scheda tecnica dell’iPhone 13. Protetto dal Ceramic Shield, è resistente a graffi e cadute.

All’interno della scocca in alluminio riciclato trova spazio il SoC A14 Bionic. SFruttando l’intelligenza artificiale e potenti algoritmi di apprendimento automatico, il chip progettato e realizzato dagli ingegneri di Cupertino offre tutta la potenza di calcolo di cui hai bisogno per eseguire anche gli applicativi più esigenti. Potrai giocare, modificare foto, montare video e lavorare in mobilità senza che il dispositivo accusi alcun rallentamento.

Nella parte posteriore troviamo invece un sistema fotografico composto da due sensori, capace di regalare grandi soddisfazioni sia di giorno sia quando le condizioni luminose non sono eccellenti (in questo caso il merito è anche degli algoritmi ad hoc del SoC). Il sensore principale è dotato di un obiettivo grandangolare con apertura f/1.6 e stabilizzazione ottica; il sensore secondario è dotato di un obiettivo ultragrandangolare con apertura f/2.4. In tutti e due i casi si tratta di obiettivi estremamente luminosi, grazie ai quali realizzare foto paragonabili a quelle di fotocamere digitali di gamma medio-alta.

La batteria, infine, assicura carica a sufficienza per arrivare a fine giornata senza troppi patemi d’animo. Secondo i test condotti dalla stessa Apple, l’iPhone 13 ha un’autonomia di 19 ore di riproduzione video con una singola carica.

iPhone 13 a tasso 0 su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Come detto inizialmente, l’offerta Amazon sull’iPhone 13 è di quelle da non lasciarsi scappare troppo a cuor leggero. Lo smartphone della Mela Morsicata è infatti disponibile con uno sconto del 26% e un sostanzioso ribasso di 140 euro rispetto al prezzo consigliato dal produttore californiano. Grazie all’offerta top, lo paghi 699,00 euro anziché 839,00 euro.

Allo sconto top Amazon aggiunge anche la possibilità di pagare il melafonino in cinque rate senza interessi né spese di istruttoria. Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito al proprio account possono scegliere di comprare l’iPhone 13 a rate a tasso 0, pagandolo 139,80 euro al mese per cinque mesi.

iPhone 13 Mezzanotte 128GB

iPhone 13 Azzurro 128GB

iPhone 13 Galassia 128GB

iPhone 13 Rosa 128GB

iPhone 13 Verde 128GB