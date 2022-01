IPhone 13, segnalati problemi allo schermo: diventa tutto rosa

Apple non può che essere soddisfatta dei risultati dei suoi iPhone 13. Nonostante la crisi dei semiconduttori, l’ultima serie di iPhone 13 sta andando bene. Eppure numerosi utenti cinesi segnalano un problema che adombra il successo dei nuovi iPhone di Apple: senza apparente motivo i display dei telefoni di Apple diventano rosa.

Le segnalazioni dei problemi legati allo schermo rosa degli iPhone 13 si stanno moltiplicando su Weibo, il principale social network in Cina. Secondo i rapporti stilati finora, il problema dello schermo rosa non è né un fenomeno isolato né si limita a un cambio di tonalità del display. Piuttosto, lo schermo rosa sarebbe il primo sintomo di una serie di altri problemi che si aggravano con il passare del tempo: lag, flashback, tremolii, riavvii automatici e così via. Al momento pare che il ripristino delle impostazioni e l’aggiornamento del sistema non sortiscano alcun effetto, non risolvendo il problema.

Schermo rosa su iPhone 13: i sintomi

La maggior parte delle informazioni sullo schermo rosa degli iPhone 13 proviene dagli utenti cinesi, ma al momento non è chiaro se il problema sia limitato agli iPhone venduti in Cina. In base a quanto riportato dagli utenti, i sintomi dello schermo rosa sono variegati e differenti: talvolta lo stesso problema si verifica a intermittenza e senza preavviso. In alcuni casi, lo schermo rosa interessa solo parte del display. Altre volte il problema si verifica in forma di blocchi rosa, come se lo schermo si frammentasse.

Schermo rosa di iPhone 13: i modelli colpiti

Al momento l’intera gamma di iPhone 13, quindi l’iPhone 13 “liscio“, l’iPhone 13 Pro e anche l’iPhone 13 Pro Max, sarebbe colpita dal problema dello schermo rosa. Anzi, il fenomeno sembra assumere connotati differenti in base al modello: gli iPhone 13 tendono a presentare il problema a blocchi e a non essere utilizzabili; gli iPhone 13 Pro invece mostrano lo schermo rosa sull’intero display, ma senza che questo intacchi l’utilizzo dello smartphone in sé: le icone della barra di stato, le app e le altre informazioni sono accessibili senza problemi.

Schermo rosa su iPhone 13: forse è un bug del software

Sulla base di queste informazioni, alcuni utenti ipotizzano che i problemi dello schermo rosa dell’iPhone 13 potrebbero non essere un problema hardware. Piuttosto si pensa che sia un bug software il vero responsabile del problema. Se così fosse, un aggiornamento da parte di Apple potrebbe facilmente risolvere la situazione.

Da questo punto di vista, il precedente dello schermo verde che affliggeva gli iPhone 12, 11 e X è importante: anche in quel caso il problema era provocato da un bug del software che, nel corso del tempo, è stato risolto dagli sviluppatori della società. In ogni caso, al momento Apple non si è espressa sul problema dello schermo rosa.