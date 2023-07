IPhone 14 da 256GB, mai visto a questo prezzo: sconto imperdibile

Il break per le vacanze estive si sta avvicinando sempre di più e questi ultimi giorni di luglio sono anche un’ottima occasione per acquistare uno smartphone top con cui riprendere ogni singolo istante delle proprie avventure. La qualità di alcuni telefoni è oramai talmente elevata che può essere paragonata a quella di fotocamere professionali: comprando quello giusto si prendono due piccioni con una fava. Può sembrare un po’ banale dirlo, ma tra gli "smartphone giusti" c’è sicuramente l’iPhone 14. L’ultima creazione dell’azienda di Cupertino è uno dei migliori cameraphone disponibili sul mercato e oggi lo troviamo anche al miglior prezzo di sempre. Ci riferiamo alla versione con 256GB di memoria interna, disponibile con uno sconto che supera addirittura i 200€. E c’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Con l’iPhone 14, Apple ha fatto un ulteriore salto in avanti per quanto riguarda il comparto fotografico. I sensori posizionati sul retro sono completamente nuovi e assicurano scatti in notturna decisamente migliori rispetto al passato. Per tutto il resto c’è poco da dire: prestazioni fulminee, il classico ottimo display Retina che assicura colori perfetti in ogni situazione e l’affidabilità di iOS che viene continuamente supportato da Apple. Se volete farvi un regalo prima delle vacanze, approfittate di quest’offerta veramente unica.

iPhone 14 – 256GB

iPhone 14 da 256GB: caratteristiche

La novità più interessante dell’iPhone 14 è sicuramente il comparto fotografico. Qui si sono concentrati maggiormente gli sforzi dell’azienda di Cupertino. Nella parte posteriore viene riproposta la soluzione con doppia fotocamera posizionata in diagonale, ma i sensori fotografici sono completamente nuovi. Entrambi da 12 MP (sia quello principale sia quello ultra-grandangolare), assicurano scatti e video praticamente perfetti. Apple ha lavorato molto per migliorare la qualità delle foto scattate in notturna e i passi in avanti rispetto al passato sono evidenti anche a occhio nudo. Altra novità è la nuova modalità Azione che permette di registrare video senza sbavature mentre si è in movimento.

Passando agli aspetti più tecnici, l’iPhone 14 è dotato di uno schermo Super Retina XDR da 6,1", il che lo rende anche molto compatto. Una caratteristica da tenere in considerazione se siete alla ricerca di uno smartphone da utilizzare con una sola mano. La tecnologia True Tone rende i colori perfetti in ogni situazione e non affatica la vista. Sotto la scocca trova posto una versione potenziata dell’A15 Bionic con a supporto 256GB di spazio d’archiviazione, quanto basta per salvare foto e installare tutte le app di cui si ha bisogno.

Chiudiamo con l’ottima batteria che ti accompagna fino a fine giornata anche grazie alle ottimizzazioni lato software introdotte di continuo da Apple.

iPhone 14 da 256GB in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Un prezzo mai visto prima per questa versione dell’iPhone 14. Oggi lo troviamo su Amazon a un prezzo di 929€, con uno sconto di ben il 20% rispetto a quello di listino. Per questo modello si tratta del minimo storico e di uno dei migliori prezzi che puoi trovare online. Il risparmio è di ben 230€. Per un dispositivo Apple è una promo eccezionale: solitamente non li troviamo nemmeno in offerta. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione dal sito di e-commerce: 5 rate da 185,80€ al mese. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in pochissimi giorni. Approfittane subito.

iPhone 14 bianco – 256GB

iPhone 14 azzurro- 256GB

iPhone 14 nero- 256GB

iPhone 14 viola – 256GB

Se volete spendere un po’ di meno, troviamo sempre in offerta la versione da 128GB dell’iPhone 14. In questo caso il prezzo è di 829€, con uno sconto del 19%. Anche in questo caso c’è la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero.

iPhone 14 bianco – 128GB

Invece, per chi è alla ricerca di prestazioni superiori, c’è in offerta anche l’iPhone 14 Pro, l’unico a montare il nuovissimo processore A16 Bionic e ad avere la Dynamic Island. Oggi è disponibile a un prezzo di 1129€, con uno sconto che supera i 200€. Potete sempre pagare a rate a tasso zero.

iPhone 14 Pro