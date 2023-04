IPhone 14 Pro Max a questo prezzo va comprato subito: sconto shock

Anno dopo anno, tecnici e designer Apple provano a sorprenderci con nuove meraviglie – hardware e software – dedicate al suo prodotto di punta: l’iPhone. E, immancabilmente, ogni anno ci riesce: che si tratti di una nuova funzione software o di un miglioramento della scheda tecnica, l’iPhone sembra essere in grado di sbaragliare sempre la concorrenza.

L’iPhone 14 Pro Max, lanciato dalla Casa della Mela Morsicata nel settembre dello scorso anno, è al momento il miglior melafonino in circolazione (e per molti il miglior smartphone in assoluto). Un concentrato di tecnologia che garantisce performance paragonabili a quelle di un tablet o computer medio gamma e scatti fotografici degni di una fotocamera digitale di alto livello. Insomma, un dispositivo versatile capace di fare la felicità di qualunque creator. Oggi disponibile a un prezzo mai visto prima d’ora: l’offerta top di Amazon (disponibole su tre colorazioni) fa crollare il prezzo al minimo storico.

iPhone 14 Pro Max 128 GB Nero Siderale

iPhone 14 Pro Max 128 GB Argento

iPhone 14 Pro Max 128 GB Viola Scuro

iPhone 14 Pro Max scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

La meraviglia fa la sua comparsa sin dalla prima accensione. Il display Super Retina XDR da 6,7 pollici (pannello OLED) offre un contrasto incredibile, una luminosità elevata e un’ampia gamma cromatica da standard cinematografico: colori e immagini sono reali come non mai, per una qualità d’immagine mai vista prima d’ora su un Melafonino. Il notch nella parte alta dello schermo lascia spazio, invece, alla Dynamic Island: le fotocamere frontali sono "mimetizzate" in uno spazio funzionale grazie al quale accedere facilmente alle funzioni più utili in quel momento.

Nella parte posteriore troviamo invece il miglior sistema fotografico mai montato sino a oggi da un iPhone. Un comparto composta da un sensore quad-pixel evoluto da 48 megapixel e due fotocamere da 12 megapixel (una delle quali telezoom con fattore di ingrandimento ottico 3x) grazie alle quali è possibile realizzare scatti luminosi e dettagliati come non mai. Merito anche del Photonic Engine, che consente di utilizzare potenti algoritmi di apprendimento automatico per migliorare gli scatti realizzati, anche in condizioni di luce scarsa.

In questo processo, come in moltissimi altri, gioca un ruolo fondamentale il chip Apple A16, che sfrutta l’intelligenza artificiale del Neurla Engine per eseguire quasi 17.000 miliardi di operazioni al secondo per rendere la tua vita più semplice. La batteria, ovviamente, non poteva essere da meno: grazie all’ottimizzazione hardware/software, regala un’intera giornata di autonomia anche con un utilizzo intensivo del Melafonino.

iPhone 14 Pro Max a tasso 0 su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Un’offerta eccezionale, quella di Amazon sull’ultimo iPhone lanciato dalla Casa di Cupertino, per due ordini di ragione. Da un lato, ovviamente, lo sconto che il colosso del commercio elettronico garantisce a tutti gli utenti. L’iPhone 14 Pro Max da 128 GB costa 1.299 euro (offerta valida sulle colorazioni "Nero Siderale", "Argento" e "Viola Scuro"), con un ribasso del prezzo del 14% e un risparmio di quasi 200 euro sul listino.

Dall’altro lato, gli iscritti ad Amazon Prime possono comprare l’iPhone 14 Pro Max a rate a interessi 0 e senza spese di istruttoria. Sarà sufficiente scegliere questa modalità di pagamento prima di aggiungere il prodotto al carrello e poi proseguire al checkout. In questo modo, l’iPhone 14 Pro Max costa 108,25 euro al mese per 12 mesi.

