Tutta la gamma di iPhone 15, compreso il Pro Max, è in offerta su Amazon al minimo storico e risparmi centinaia di euro. Li puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Questo è il weekend che ci porta direttamente a San Valentino: mancano pochissimi giorni alla festa degli innamorati e se non sapete cosa regalare al vostro o alla vostra partner, questa è l’offerta che fa per voi. Ve lo anticipiamo subito: non è economica, ma allo stesso tempo è straordinaria. Infatti, da oggi trovi tutta la gamma di iPhone 15, dal modello "liscio" fino al Pro Max, in offerta al prezzo più basso di sempre. Il merito è dello sconto eccezionale disponibile su Amazon e che ti permette di risparmiare centinaia di euro. Inoltre, puoi anche dilazionare il pagamento a rate a tasso zero, diminuendo l’esborso iniziale. Un’occasione da cogliere al volo: al momento i vari modelli di iPhone sono tra i più venduti su Amazon e bisogna approfittarne subito, prima che terminino.

Come già accennato, non possiamo soffermarci solamente sulle caratteristiche di un modello. Possiamo, però, accennare ad alcune novità introdotte da Apple con quest’ultima versione. In primis l’arrivo della Dynamic Island su tutta la gamma, compreso il modello più "economico". Nuovo comparto fotografico per scatti ancora più definiti sia durante il giorno sia la notte. E la presenza della presa USB-C che ha preso il posto della Lightning e che permette di ricaricare l’iPhone con un qualsiasi caricabatteria.

iPhone 15: prezzo, offerta e sconto Amazon per San Valentino

Andiamo per ordine e vi mostriamo i prezzi di tutti i modelli di iPhone 15 in offerta oggi.

Partiamo dal modello "liscio". L’iPhone 15 nella versione da 128GB è in offerta con uno sconto incredibile del 16% e il prezzo scende a 825 euro. Si tratta del minimo storico sul sito di e-commerce e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 165 euro al mese a tasso zero. Il pagamento rateizzato si attiva direttamente nella pagina prodotto (puoi accederci cliccando sui banner qui in basso). Disponibile in diverse colorazioni. La versione da 256GB è disponibile con uno sconto del 14% a un prezzo di 949 euro.

Stessa promo eccezionale anche per l’iPhone 15 Pro, che tra le novità di quest’anno ha un comparto fotografo rinnovato e che sfida le fotocamere professionali. Nuovo anche il processore che assicura prestazioni mai viste prima e frame in titanio che lo rende ancora più leggero e resistente. Oggi la versione da 256GB è in offerta a un prezzo di 1149 euro con uno sconto sempre del 16%. Il risparmio supera i 200 euro e puoi dilazionare il pagamento in 5 rate da 229,80 euro al mese. Disponibilità immediata e consegna entro San Valentino se lo acquisti al più presto. Per la versione da 128GB il prezzo scende a 1049 euro con uno sconto del 15%. Sempre disponibile il pagamento rateizzato a tasso zero.

Per chi vuole la versione big con display Super Retina XDR da 6,7 pollici e tecnologia ProMotion per refresh rate fino a 120 Hz, c’è in offerta a un prezzo speciale anche l’iPhone 15 Pro Max con 512GB di memoria interna. In questo caso il prezzo scende a 1499 euro con un risparmio di quasi 250 euro e lo sconto è del 14%. Puoi pagarlo in 5 rate da 299,80 euro al mese a tasso zero, in modo che l’esborso sia minore. Disponibile in diverse colorazioni

