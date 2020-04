IPhone SE 2020 vs iPhone 11: quale scegliere

Il lancio dell’iPhone SE 2020 ha a suo modo sconvolto il mercato: un iPhone a meno di 500 euro è un’occasione che molti amanti del melafonino non si faranno scappare, nonostante un design un po’ datato e alcune caratteristiche non proprio da top di gamma. E infatti lo smartphone non vuole entrare in competizione con gli altri dispositivi dell’azienda di Cupertino: l’iPhone SE 2020 è uno smartphone medio di gamma pronto a conquistarsi il suo spazio in questa fascia di mercato.

Un utente che deve acquistare un nuovo smartphone Apple adesso ha la possibilità di scegliere tra due dispositivi “economici”: da un lato l’iPhone SE dall’altro l’iPhone 11. Sebbene sia un top di gamma, l’iPhone 11 è il meno caro degli smartphone lanciati lo scorso anno da Apple, con un prezzo inferiore ai 1000 euro. La domanda che molti utenti si stanno facendo è: quale iPhone lowcost acquistare? Quali sono le principali differenze tra iPhone SE 2020 e iPhone 11? La differenza di prezzo si ritrova anche nelle caratteristiche tecniche? Ecco un confronto tra iPhone SE 2020 e iPhone 11.

iPhone SE 2020 vs iPhone 11: design

Una delle differenze principali tra l’iPhone SE 2020 e l’iPhone 11 è il design.

L’iPhone 11 adotta lo stile introdotto con l’iPhone X: notch nella parte frontale con all’interno i sensori per il FaceID e bumper quadrato posteriore con all’interno le due fotocamere.

L’iPhone SE 2020, invece, ha un design vecchio stile, molto simile a quello dell’iPhone 8. C’è il Touch ID in basso per sbloccare lo smartphone, cornici spesse e fotocamera posteriore leggermente fuori dalla scocca dello smartphone

iPhone SE 2020 vs iPhone 11: caratteristiche

Sul piano delle caratteristiche i due dispositivi sono abbastanza simili, condividendo la stessa architettura hardware.

L’iPhone SE 2020 e l’iPhone 11 montano il processore A13 Bionic. L’unica differenza è sul quantitativo di RAM: il primo smartphone ne ha 3GB, il secondo 4GB. Per quanto riguarda la memoria disponibile, tutti e due gli smartphone presentano le stesse versioni da 64GB, 128GB e 256GB.

iPhone SE 2020 vs iPhone 11: comparto fotografico

La differenza in campo fotografico tra iPhone SE 2020 e iPhone 11 è molto semplice: il primo ha una sola fotocamera posteriore, il secondo ne ha due.

Sull’iPhone SE 2020 troviamo un sensore da 12 Megapixel con f/1.8, mentre sull’iPhone 11 l’obiettivo principale è da 12 Megapixel con f/1.8 e un sensore grandangolare da 12 Megapixel con f/1.8.

Differenze anche per quanto riguarda la fotocamera frontale: da 7 megapixel quella presente sull’iPhone SE 2020, da 12 Megapixel quella sull’iPhone 11.

iPhone SE 2020 vs iPhone 11: schermo

Le dimensioni dello schermo è un’altra grande differenza tra i due smartphone.

L’iPhone SE 2020 è l’ideale per tutti coloro che sono alla ricerca di uno smartphone compatto e leggero. Lo schermo Retina è da 4,7 pollici.

Con l’iPhone 11 le dimensioni aumentano e di molto. Lo schermo è da 6,1 pollici con tecnologia LCD.

La qualità dei due display è molto simile, non c’è grossa differenza nei colori e nella definizioni delle immagini e video.

iPhone SE 2020 vs iPhone 11: batteria

La batteria può essere una discrimine nella scelta tra l’iPhone 11 e l’iPhone SE 2020. Apple non è mai molto prodiga di informazioni quando si tratta della batteria dei propri smartphone. L’unica cosa certa è che entrambi permettono di arrivare a fine giornata senza grossi problemi. Ma la differenza tra i due dispositivi c’è.

L’iPhone SE 2020, infatti, ha una batteria da 1821 mAh, la stessa presente sull’iPhone 8, mentre l’iPhone 11 ha una batteria da 3100mAh. Su entrambi i modelli è presente il supporto alla ricarica veloce.

iPhone SE 2020 vs iPhone 11: prezzo

Anche il prezzo può fare la differenza nella scelta dello smartphone Apple economico da acquistare. L’iPhone SE 2020 parte da un prezzo più basso, ma come abbiamo visto ha anche qualche caratteristica inferiore. Ecco uno specchio riassuntivo con i prezzi dell’iPhone 11 e dell’iPhone SE 2020 suddivisi in base alla memoria disponibile.

iPhone SE 2020

64GB – 499 euro

128GB – 549 euro

256GB – 669 euro

Colorazioni: Bianco, nero e (PRODUCT)RED

iPhone 11

64GB – 839 euro

128GB – 889 euro

2565GB – 1009 euro

Colorazioni: Bianco, nero, verde, giallo, viola e (PRODUCT)RED

iPhone SE 2020 vs iPhone 11: quale è il migliore?

Esiste un iPhone lowcost che è indubitabilmente migliore rispetto all’altro? La risposta è no. Tutto dipende dalle proprio possibilità economiche e da cosa si ha bisogno. La scheda tecnica dell’iPhone 11 presa nel suo complesso è migliore rispetto a quella dell’iPhone SE 2020, ma quest’ultimo ha lo stesso processore, quindi sotto il punto di vista delle performance sono molto simili. Sul lato fotografico l’iPhone 11 è sicuramente migliore e questo può fare la differenza sul quale acquistare. Così come il design: se non amate le cornici troppo spesse, l’iPhone SE 2020 non fa per voi.

L’iPhone SE 2020 ha, però, dalla sua il fattore prezzo: 300 euro in meno rispetto all’iPhone 11 sono una bella cifra. Soldi che potrebbero essere utilizzati per acquistare qualche accessorio, come ad esempio delle cuffie wireless.