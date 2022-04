IPhone SE 2022 è già un flop?

Secondo JP Morgan, la contrazione della spesa dei consumatori sta limitando l’acquisto del nuovo smartphone di Apple, l’iPhone SE 2022. Ma le cattive notizie continuano: questa crisi di vendite del piccolo di casa Apple potrebbe influenzare anche i segmenti iPhone 13 e i servizi dell’azienda come App Store. La nota, visionata da AppleInsider è stata redatta da Samik Chatterjee, analista di JP Morgan, che afferma che l’agenzia di rating sta valutando un calo di domanda nel segmento dell’elettronica.

Di conseguenza, Chatterjee sta moderando le sue previsioni di crescita per il mercato degli smartphone, compreso il nuovo iPhone SE. Ma di quali numeri parliamo? Chatterjee afferma che le stime delle vendite dell’ iPhone SE 2022 ora si attestano a 24 milioni di unità, in calo rispetto ai 30 milioni previsti al momento del lancio. Chatterjee prevede che nel 2022 ci saranno 245 milioni di spedizioni di iPhone, in leggero calo rispetto alla precedente stima di 250 milioni. In calo anche le nuove entrate totali, i nuovi download di app e di giochi dall’App Store, il che potrebbe limitare la crescita dei servizi nel 2022 tra il 15% e il 20%. Ma nonostante i venti contrari, Chatterjee spiega che Apple resta ancora ben posizionata nella crescita dei ricavi grazie all’aumento della quota di mercato.

iPhone SE3: poche richieste

Del fatto che il nuovo iPhone SE3 (disponibile in Italia dall’11 marzo) sia stato accolto tiepidamente dal mercato era apparso subito chiaro. A fine marzo, l’analista taiwanese Ming-Chi Kuo aveva già fatto notare come da Cupertino fosse partita la richiesta ai fornitori di ridurre di due-tre milioni di unità la produzione di componenti degli ‌iPhone SE‌3 nel trimestre aprile, maggio e giugno. Apple ha chiesto di ridurre anche la produzione degli auricolari Airpods di oltre 10 milioni di unità, per tutto il 2022.

iPhone SE3: caratteristiche tecniche

L’iPhone SE3 ha un display da 4,7 pollici di tipo LCD Retina, con vetro Ceramic Shield (lo stesso utilizzato per iPhone 13 Pro e iPhone 13) e Touch ID frontale per il riconoscimento biometrico e niente Face ID, nonostante l’abbondantissimo spazio nelle cornici dello schermo.

Il processore è l’A15 Bionic 5G, lo stesso chip dell’iPhone 13, rappresenta l’unica vera grande novità rispetto al precedente iPhone SE2. Le memorie sono 4 GB di RAM e 64, 128 o 256 GB di spazio di archiviazione.

Il comparto fotografico è rappresentato sulla parte posteriore da un solo sensore grandangolare da 12 MP, mentre la selfie-cam è da 7 MP. La batteria è un po’ più grande rispetto all’iPhone SE 2020, ma la sua durata non riesce a competere con gli altri modelli di casa Apple.

iPhone SE 2022: quanto costa

L’iPhone SE3 ha un prezzo di 529 euro per il modello base da 64 GB di memoria interna. Il prezzo del modello da 128 GB, invece, sale a 579 euro e arriva a 699 euro per la versione da 256 GB.

Lo scarso successo dell’iPhone SE3 così come rilevato da JP Morgan, probabilmente è da ricercarsi nella scarsa innovazione tecnologica dello smartphone che probabilmente non piace poiché considerato troppo simile al modello precedente.