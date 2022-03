IPhone SE 2 o iPhone SE 3? Le differenze e quale scegliere

Qualche giorno fa Apple, durante l’evento Peek Performance, ha presentato diversi nuovi prodotti: il potentissimo Mac Studio, lo Studio Display, la nuova generazione di iPad Air e il nuovo iPhone SE 3, conosciuto anche come iPhone SE 2022. Questo smartphone arriva due anni dopo il lancio sul mercato del suo predecessore, iPhone SE 2020 (iPhone SE 2) e ne eredita il ruolo di iPhone economico, il meno caro di tutta la gamma.

Ma rispetto al modello precedente cosa è cambiato nella nuova versione? Diciamo che a un primo impatto di tipo estetico sarà molto difficile distinguere, in termini di design, l’iPhone SE 2020 dall’iPhone SE 2022: sono praticamente identici. Ma d’altronde Apple non è un’azienda che cambia spesso il suo design: basti pensare al famigerato notch, ormai abbandonato da anni nel mondo Android ma ancora presente, seppur di dimensioni più contenute, anche su iPhone 13. In pratica da iPhone X a iPhone 13 l’unica differenza visibile nella parte alta dello schermo è il notch più piccolo. Ma tra iPhone SE 2 e iPhone SE 3 le differenze sono ancor minori.

iPhone SE 2 Vs iPhone SE 3: differenze

L’iphone SE 2020 vede la luce proprio nell’aprile di due anni fa. Destò molto interesse questo nuovo modello, pensato a lungo poiché rientrava nella fascia low cost ma conservava le sue caratteristiche di potenza e affidabilità. Oggi il nuovo modello iPhone SE 2022 si presenta come un aggiornamento che vede la differenza proprio nel processore.

Per quanto riguarda la scocca, entrambe sono in vetro sia anteriore sia posteriore con cornice in alluminio, ma su iPhone SE 3 troviamo lo stesso vetro “Ceramic Shield" già visto su iPhone 13.

In precedenza su iPhone SE 2 abbiamo potuto apprezzare il processore A13 Bionic mentre sull’attuale iPhone SE 2022 troviamo l’A15 Bionic, stesso processore di punta utilizzato dall’ultima serie di iPhone 13. Secondo l’azienda, questo chip è 26 volte più veloce di quello dell’iPhone 8 grazie alla NPU a 16 core, la CPU a 6 core e la GPU a 4 core.

Tra la teoria e la pratica, però, non è detto che fili tutto liscio: iPhone SE 3 è molto più compatto di iPhone 13, quindi difficilmente riuscirà a smaltire il calore del chip. E quando i chip surriscaldano, come è noto, rallentano automaticamente per evitare di bruciarsi.

Per quanto riguarda la batteria e l’autonomia, poi, torna il problema delle dimensioni: cellulare piccolo, batteria piccola. Ma con un chip potente e con il modem 5G non bisogna aspettarsi miracoli.

Sull’iPhone 2020 trovavamo 3 GB di RAM e 64, 128 o 256 GB di spazio di archiviazione. Su iPhone SE 2022 troviamo 4 GB di RAM mentre non cambia lo spazio di archiviazione che, su entrambi i telefoni, non è espandibile.

Il display dell’iPhone SE 2022 resta il medesimo dell’iPhone SE 2020: Retina LCD IPS da 4,7 pollici di diagonale.

Invariato anche il comparto fotocamere: per entrambi troviamo sul retro un solo sensore 12 MP mentre la camera per i selfie resta da 7 MP anche se Apple afferma che, grazie al nuovo chip A15, i due sensori faranno foto più belle (grazie all’intelligenza artificiale).

Anche per iPhone SE 3 Apple non dichiara la capacità della batteria, ma afferma che durerà parecchio di più. Non appena iPhone SE 3 arriverà realmente sul mercato potremo sapere se è vero.

iPhone SE 3 è uno smartphone 5G, grazie al modem Snapdragon X60 integrato. Supporta una velocità di download fino a 7,5 Gbps e una velocità di upload fino a 3,5 Gbps. Come è noto, invece, iPhone SE 2 è un telefono 4G LTE.

iPhone SE 2 e SE 3: prezzi e disponibilità

L’iPhone SE 2020 è stato lanciato ad un prezzo di listino, in Italia, di 499 euro nei colori bianco, nero e rosso (Product RED). iPhone SE 3 è in prevendita da oggi al prezzo italiano di 529 euro, negli stessi tre colori.