IPhone SE 2022 va comprato solo su Amazon e adesso

Gli iPhone 14 sono appena stati presentati e i prezzi hanno deluso un po’ tutti: iPhone 14 costa molto, costa di più di iPhone 13 e, per di più, Apple ha "aggiustato" la gamma in vendita "ritoccando" alcuni prezzi. Adesso, quindi, chi vuole un iPhone nuovo può scegliere tra iPhone 12, iPhone 13 e iPhone 14 o, se vuole un iPhone economico, può ancora scegliere l’iPhone SE.

Proprio quest’ultimo, però, ha subito un ritocco del prezzo verso l’alto (da 30 a 60 euro in più, in base alla versione) e, di conseguenza, è meno economico rispetto a pochi giorni fa. A questo punto, dunque, chi vuole un iPhone nuovo ma non può spendere troppo deve rivolgersi ad Amazon, dove il listino è stato alzato (equiparandolo a quello di Apple), ma lo "street price" no: in pratica Amazon ha mantenuto il vecchio prezzo, applicando uno sconto.

E’ chiaro, però, che tutto ciò non durerà a lungo: è un’occasione da prendere al volo, iPhone SE va comprato ora e solo su Amazon.

iPhone SE 2022: l’offerta Amazon

L’iPhone SE 4/64 GB in colore Product Red (rosso) o Galassia (bianco) ha un prezzo di listino di 559 euro ma che su Amazon viene scontato portando il prezzo finale di acquisto a 499 euro (-11%, -60 euro).

Apple iPhone SE 2022 – Versione 4/64 GB – Colore Product Red

Apple iPhone SE 2022 – Versione 4/64 GB – Colore Galassia (bianco)

Cambia lo sconto per l’iPhone SE 2022 in colore nero: il prezzo di listino resta a 559 euro ma viene scontato meno per cui lo si paga 517,90 euro (-7%, -41,10 euro).

Apple iPhone SE 2022 – Versione 4/64 GB – Colore Mezzanotte (nero)

Le versioni dell’Apple SE 2022 con 4 GB e 128 GB di memoria partono da un prezzo di listino di 629 euro che su Amazon è possibile trovare ancora con lo sconto a 549 euro (-13%, -80 euro) ma solo per il colore Product Red (rosso) e Mezzanotte (nero).

Apple iPhone SE 2022 – Versione 4/128 GB – Colore Mezzanotte (nero)

Apple iPhone SE 2022 – Versione 4/128 GB – Colore Product Red

La versione dell’Apple SE 2022 4 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione e in colore Galassia (Bianco) ha uno sconto maggiore e grazie all’offerta Amazon in corso si paga 529 euro (-16%, -100 euro). Da notare che ci sono pochi pezzi disponibili a causa dello sconto più alto, quindi se interessa questo colore, bisogna acquistare velocemente.

Apple iPhone SE 2022 – Versione 4/128 GB – Colore Galassia (bianco)

Infine, l’iPhone SE 2022 con taglio di memoria da 4 GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione ha un prezzo di listino su Amazon di 759 euro che grazie all’offerta in corso viene scontato a 697 euro (-8%, -62 euro), per tutti e tre i colori disponibili: Product Red, Galassia e Mezzanotte.

Apple iPhone SE 2022 – Versione 4/256 GB – Colore Product Red (rosso)

Apple iPhone SE 2022 – Versione 4/256 GB – Colore Galassia (bianco)

Apple iPhone SE 2022 – Versione 4/256 GB – Colore Mezzanotte (nero)

iPhone SE 2022: caratteristiche tecniche

L’iPhone SE 2022, cioè l’iPhone SE 3 (perché giunto alla terza edizione) è stato portato sul mercato lo scorso marzo. Dotato del processore A15 Bionic, abbinato a 4GB di memoria RAM e 64/128/256 GB di memoria di archivazione, è l’iPhone più piccolo di tutti: ha un display da 4,7 pollici, di tipo LCD (l’ultimo iPhone LCD rimasto, ormai), con frequenza di aggiornamento di 60 Hz.

Sul retro è stata posta una sola fotocamera da 12 MP con OIS (lo stabilizzatore ottico) e sulla parte anteriore, nella cornice superiore del display, si trova la fotocamera da 7 MP. La batteria è allineata alle dimensioni ridotte del telefono e dunque ha una capienza di 2.018 mAh con ricarica da 20 W.

iPhone SE 2022, dunque, è l’iPhone meno "carrozzato" di tutti ma resta sempre un iPhone, a tutti gli effetti. La questione prezzo, tuttavia, inizia a farsi pesare.