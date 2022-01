Il nuovo iPhone economico sta per arrivare: la conferma

Il 2022 dovrebbe essere, finalmente, l’anno di presentazione dell’attesissimo iPhone SE 3, la terza versione dell’iPhone economico lanciato da Apple nel 2016 e poi aggiornato nel 2022. Ne è convinto il noto e affidabile giornalista Mark Gurman di Bloomberg, che afferma di avere le informazioni sufficienti per confermare che il nuovo iPhone SE 2022 arriverà molto presto.

Secondo Gurman, infatti, Apple starebbe già preparando un evento online per la presentazione di nuovi prodotti hardware, tra i quali ci sarebbe proprio iPhone SE 3, che si terrà a marzo o, al massimo, ad aprile. Il nuovo iPhone economico, d’altronde, è al centro dei rumor e delle indiscrezioni ormai da diversi mesi e molti analisti ne avevano predetto l’arrivo già nel 2021. A causa della ben nota crisi dei chip, però, il 2021 è stato un anno abbastanza complesso e, pertanto, non stupisce che anche le previsioni più affidabili siano state poi smentite dai fatti. Il 2022, però, dovrebbe essere l’anno buono per iPhone SE 3: non tanto per la disponibilità dei componenti (la crisi dei chip è tutt’altro che risolta), bensì per il fatto che Apple non può più rimandarlo.

Perché iPhone SE 3 è importante

La terza versione dell’iPhone economico è forse la più importante di tutte, perché è la prima dotata di connessione 5G. Al momento, infatti, ha in listino 4 famiglie di iPhone diverse: iPhone 11 (2019), iPhone SE (2020), iPhone 12 (2020) e iPhone 13 (2021), con le rispettive versioni mini, normali, Pro e Pro Max.

L’attuale iPhone SE 2 è dotato di chip Apple A13 Bionic, schermo LCD e connessione 4G, mentre iPhone 11 è dotato dello stesso chip, schermo LCD e connessione 4G. Il secondo è molto più grande e costoso del primo. Il prossimo iPhone SE 3 manterrà lo schermo LCD, ma sarà molto probabilmente dotato di chip A15 Bionic, lo stesso di iPhone 13, con modem e antenne 5G.

Secondo JP Morgan un telefono del genere ha il potenziale di attrarre fino a 1,4 miliardi di attuali utenti Android. Chiaramente non tutti lo compreranno, ma altrettanto chiaramente iPhone SE 3 sarà un modello importantissimo per Apple.

iPhone SE 3: quando arriva

L’ipotesi di Mark Gurman relativa ad una possibile presentazione di iPhone SE 3 entro aprile 2022 trova conferme nelle indiscrezioni raccolte dall’altrettanto autorevole quotidiano online Digitimes di Taiwan, specializzato nell’industria dei semiconduttori, dell’elettronica e delle telecomunicazioni.

Digitimes riporta che, effettivamente, Apple ha avuto un problema con i suoi fornitori di componenti (anche, ma non solo, per iPhone SE 3) negli ultimi mesi del 2021 ma che, a cavallo tra fine novembre e inizio dicembre, le forniture sarebbero tornate regolari. Ciò vuol dire che Apple sta ricevendo i componenti necessari a costruire anche il nuovo iPhone economico.

Tuttavia, prima del lancio di un nuovo modello di smartphone, le big dell’elettronica producono sempre uno stock di esemplari per far fronte all’elevata richiesta del mercato subito dopo il lancio del modello. Apple, unendo le informazioni di Gurman a quelle di Digitimes, sarebbe proprio in questa fase.