JBL Live Pro 2 ufficiali: hanno 6 microfoni e un ottimo prezzo

I nuovi auricolari in-ear JBL Live Pro 2 ambiscono a diventare i migliori amici dell’estate (ma anche di tutte le altre stagioni, a dire il vero). Lo si deduce dal fatto che JBL, azienda storica con una lunga tradizione nel settore del suono di alta qualità, ha messo in campo la migliore tecnologia disponibile per offrire un prodotto di alto livello e, allo stesso tempo, anche comodo da indossare.

Gli auricolari JBL Live Pro 2 sono stati progettati intorno alla cancellazione attiva del rumore (ANC) non solo per la presenza dei sei microfoni (cancellazione di tipo ibrido, la migliore dunque) ma anche nel design. La forma ovale delle gemme serve ad assicurare sia un’ottima vestibilità, aderendo bene al padiglione auricolare, sia a limitare ulteriormente l’ingresso di rumore dall’esterno, proprio per ascoltare ogni suono senza il minimo disturbo. Questi auricolari nascono dunque per essere indossati tutto il giorno (pesano 4,8 grammi): la batteria assicura un’autonomia di 40 ore. Sono inoltre adatti all’attività all’aria aperta (hanno la certificazione IPX5 contro polvere e spruzzi di acqua) e hanno la ricarica rapida.

JBL Live Pro 2: caratteristiche tecniche

Le cuffie JBL Live Pro 2 sono dotate delle tecnologie True Adaptive Noise Cancelling e Smart Ambient. La prima è la cancellazione attiva del rumore ibrida, con i microfoni che ascoltano il rumore sia dentro l’orecchio che fuori, la seconda permette all’utente di scegliere quanto rumore far passare per mantenere l’attenzione nei confronti di ciò che accade nei dintorni.

Grazie ai comandi touch è possibile attivare in maniera personalizzata sia la funzione Smart Ambient che l’ANC, mentre grazie alle funzioni Dual Connect e Sync è possibile associare col Bluetooth 5.2 le cuffie ad altri dispositivi oltre allo smartphone passando la modalità da mono a stereo nel singolo auricolare o in entrambi.

La batteria degli auricolari è da 65 mAh mentre la batteria della custodia di ricarica è da 580 mAh con una ricarica completa in 2 ore e ricarica veloce da 15 minuti per 4 ore aggiuntive di ascolto. L’autonomia di riproduzione con ANC spento, dichiara l’azienda, è di 40 ore: 10 ore con le sole cuffie, più 30 con la custodia di ricarica.

JBL Live Pro 2: quanto costano

Gli auricolari in-ear JBL Live Pro 2 sono disponibili in 4 colori: Nero, Blu, Argento e Rosa. Il prezzo di listino è di 149 euro e tutti i colori sono già disponibili anche su Amazon. Per il marchio e per le funzioni offerte si tratta di un prezzo ottimo.

JBL Live Pro 2 – Auricolari wireless con ANC – Colore Nero

JBL Live Pro 2 – Auricolari wireless con ANC – Colore Blu

JBL Live Pro 2 – Auricolari wireless con ANC – Colore Argento

JBL Live Pro 2 – Auricolari wireless con ANC – Colore Rosa