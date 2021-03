Jupiter’s Legacy: di cosa parla l'attesa serie Netflix

Netflix ha annunciato l’arrivo di una nuova serie incentrata sul mondo dei supereroi: il titolo è Jupiter’s Legacy ed è tratta dai fumetti di Mark Millar, già creatore di altre storie di successo, come Kick-ass, che ha lavorato con il disegnatore Frank Quitel per creare una saga destinata a conquistare il pubblico.

Fin dalle prime immagini diffuse da Netflix, si nota la chiara ispirazione al mondo dei comics: i personaggi prendono vita e diventano i protagonisti di una storia mozzafiato. Le fonti di ispirazione sono tante, a partire da Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien, ma anche Avengers e Superman. Lo stesso autore durante un’intervista ha affermato di aver voluto unire tutte le idee per creare la "più grande epopea di supereroi di tutti i tempi". Nella trama spicca un importante scontro generazionale: quello tra storici eroi e le nuove leve, assetate di fama. Sembra quindi che, la serie tv, sia uno stratagemma per parlare di temi sociali: sarà così? Non rimane che capire i dettagli e attendere la prima stagione in streaming.

Jupiter’s Legacy: la trama

La serie tv sarà una live action che si sviluppa in un periodo lungo di tempo: in particolare affronterà la storia di una famiglia composta da supereroi. I genitori decidono di andare in "pensione" e lasciare le redini della situazione ai figli. Questi ultimi però faticano a trovare un equilibrio, perché sono mossi dalla smania di potere ed egoismo. Vogliono, più di ogni altra cosa, mostrare al mondo il loro potere e finiscono per ignorare la loro missione. La leggendaria reputazione dei supereroi è messa quindi a dura prova dalle giovani leve.

Lo stesso Mark Miller ha anticipato la domanda che, in qualche modo, ha dato vita alla storia: "Se l’eroe più forte del mondo sposasse la donna più bella del mondo e dalla loro unione uscisse una mandria di orribili figli assetati di notorietà?" Vedremo come si svilupperà la trama e se la serie eguaglierà altri titoli simili come The Boys o The Umbrella Academy.

Jupiter’s Legacy: i personaggi

Netflix ha annunciato anche le caratteristiche dei personaggi principali. Blackstar è l’antagonista della prima stagione, mentre Hutch (interpretato da Ian Quinlan) è il figlio del villain più cattivo al mondo. Accanto a lui conosceremo anche Chloe Sampson (Elena Kampouris) che sarà la figlia del più famoso supereroe mondiale, Sheldon Sampson (Josh Duhamel). Comparirà anche il giovane figlio, Brandon Sampson (Andrew Horton).

Non mancheranno i cosiddetti supereroi di prima generazione ovvero:

Lady Liberty/Grace Sampson (Leslie Bibb),

The Utopian/Sheldon Sampson (Duhamel)

Brainwave/Walter Sampson (Ben Daniels).

Tra i produttori esecutivi troviamo gli stessi Mark Millar e Frank Quitely, accanto a Lorenzo Di Bonaventura, Dan McDermott, Steven S. DeKnight, James Middleton e Sang Kyu Kim.

Jupiter’s Legacy: uscita

La piattaforma Netflix ha annunciato che la prima stagione della serie tv sarà composta da otto episodi e uscirà il 7 maggio 2021.