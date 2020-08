Juve - Lione, come vedere la partita in diretta streaming gratis e TV

Questa sera alle ore 21:00 la Juventus affronta il Lione nel ritorno degli ottavi di Champions League. Dopo oltre quattro mesi dalla partita dell’andata i bianconeri tornano a giocare un match europeo e sono obbligati a recuperare: all’andata la Juventus perse a sorpresa per 1-0, soffrendo la pressione e la vivacità dei giovai francesi.

Le due squadre arrivano all’appuntamento in situazioni completamente differenti. In Francia il campionato è stato sospeso e il Lione ha disputato la prima gara ufficiale solamente la settimana scorsa contro il PSG. La Juventus, invece, viene da due mesi di gare ogni tre giorni che hanno messo a dura prova i giocatori bianconeri. Sarri arriva al match con alcuni dubbi di formazione: sulla fascia destra il favorito per giocare in attacco è Cuadrado (al posto di Bernardeschi) con Danilo a fare il terzino. In attacco dubbio Higuain – Dybala, con il primo favorito sul secondo che ancora non ha recuperato a pieno dall’infortunio.

Una partita estiva che però vale una stagione e per questo motivo la copertura televisiva è a cinque stelle. Gli appassionati potranno vedere Juventus – Lione in TV sia su Sky sia su Mediaset, sui canali SkySport Uno e Canale 5. Per chi è in vacanza ma non vuole perdersi il match, c’è la possibilità di vedere Juventus – Lione in streaming gratis su Mediaset Play e su SkyGo: ecco come fare.

Juve – Lione: orario di inizio

Il calcio d’inizio di Juve – Lione è fissato alle ore 21:00. Si gioca a porte chiuse allo Juventus Stadium.

Juve – Lione, probabili formazioni

Juventus (4-3-3) probabile formazione: Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Cuadrado, Higuain, Cristiano Ronaldo.

Lione (3-5-2) probabile formazione: Lopes; Marcal, Denayer, Marcelo; Dubois, Aouar, Guimaraes, Caqueret, Cornet; Dembélé, Depay.

Dove vedere in TV Juve – Lione

Il ritorno degli ottavi di Champions League tra Juventus e Lione sarà visibile in TV sia su Sky sia in chiaro su Mediaset. I tifosi juventini, quindi, non dovranno per forza di cose avere un abbonamento per guardare la partita della loro squadra del cuore. Il match verrà trasmesso su Sky Sport Uno, canale 201 di Sky, con collegamento che avrà inizio alle ore 20:00.

Per vedere in chiaro e gratis Juve – Lione in TV bisognerà sintonizzarsi su Canale 5 subito dopo la fine del telegiornale.

Come guardare in diretta streaming Juve – Lione su SkyGo

Per gli abbonati a Sky che sono in vacanza, c’è la possibilità di vedere Juve – Lione in diretta streaming su SkyGo, la piattaforma on demand del canale satellitare. Per utilizzare SkyGo bisogna scaricare l’app e installarla su uno dei dispositivi supportati: smartphone, computer e tablet.

Per vedere Juve – Lione in streaming bisogna lanciare SkyGo, inserire le proprie credenziali e premere su Canali TV. Si aprirà una lista con tutti i canali disponibili e scorrendo verso il basso ci sarà SkySport Uno. A questo punto basta selezionarlo, premere sul pulsante Play e aspettare che parta lo streaming di Juventus – Lione, ritorno degli ottavi di Champions League.

Come vedere in streaming gratis Juve – Lione su Mediaset Play

Juve – Lione può essere guardata anche in streaming gratis utilizzando Mediaset Play, l’applicazione on demand dell’emittente privata. Per utilizzare Mediaset Play è necessario scaricare l’app e installarla sul proprio dispositivo.

Per seguire Juve – Lione in diretta streaming gratis bisogna lanciare l’app di Mediaset Play, inserire le proprie credenziali e premere sulla voce Dirette. Si aprirà una nuova pagina, con tutti i canali di Mediaset, tra cui Canale 5. Basterà cliccare sul canale e partirà lo streaming di Juve – Lione.