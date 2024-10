Kay Scarpetta nella nuova serie con Nicole Kidman e Jamie Lee Curtis

Fonte foto: Patrick Ecclesine/Prime Video

C’è un cast d’eccezione dietro la novità recentemente annunciata da Prime Video, ovvero una serie tv in due stagioni ispirata ai bestseller di Patricia Cornwell (nella foto) che hanno come protagonista Kay Scarpetta. Questo personaggio letterario compare per la prima volta nel romanzo Postmortem del 1990 ed è poi al centro di una lunga serie di libri di successo, l’ultimo dei quali è uscito in Italia un paio di anni fa.

Il cast della serie tv su Kay Scarpetta

Prime Video ha annunciato in questi giorni di aver ordinato la produzione di due stagioni di questa nuova serie tv su Scarpetta – ma ciò non toglie che, in futuro, la serie tv potrebbe essere rinnovata per ulteriori stagioni.

Per il momento sappiamo che la showrunner, autrice e produttrice esecutiva sarà Liz Sarnoff, già nota per Barry, Lost e Deadwood.

Nel cast, invece, ci sono diversi nomi di punta: le protagoniste sono infatti Nicole Kidman (Big Little Lies ed Expats) e Jamie Lee Curtis (The Bear e Everything Everywhere All At Once). Entrambe sono anche produttrici esecutive.

Bobby Cannavale (Ezra, The Irishman) interpreta l’ex detective Pete Marino. Simon Baker (Breath e Boy Swallows Universe) sarà l’agente dell’FBI Benton Wesley; Ariana DeBose (West Side Story e The Prom) sarà Lucy Farinelli-Watson, figlia di Dorothy; mentre Rosy McEwen (Blue Jean) sarà la Kay Scarpetta del passato. Jake Cannavale (The Offer, Mandalorian e American Sports Story), invece, avrà il ruolo del Pete Marino del passato.

David Gordon Green (Halloween, Stronger) sarà il regista dei primi due episodi.

La trama della serie tv su Kay Scarpetta

La serie tv sarà basata sui romanzi di Cornwell e sarà di genere mistery-thriller. La protagonista della trama sarà ovviamente Kay Scarpetta (interpretata da Kidman), medica legale che torna in Virginia e si ritrova invischiata in una complessa rete di relazioni, sia personali sia professionali.

Tra queste c’è il complicato rapporto con sua sorella Dorothy (interpretata da Curtis), con la quale ci sono segreti e rancori mai risolti.

«La serie bestseller di Kay Scarpetta di Patricia Cornwell è amata da milioni di persone e siamo orgogliosi di portare finalmente questo personaggio iconico sugli schermi di tutto il mondo con questo dream team», ha detto in una nota stampa Jason Blum, fondatore e CEO di Blumhouse. «Liz, Nicole, Jamie Lee, Patricia e David condividono tutti la passione per questo show e questo personaggio, e siamo grati ai nostri partner di Prime Video per aver supportato questa idea».

«Sono più che entusiasta che tutto ciò stia finalmente accadendo», ha detto invece Patricia Cornwell. La scrittrice ha aggiunto di essere da sempre una grande fan di Jamie Lee Curtis e Nicole Kidman e di trovarsi molto bene a lavorare con «la brillante Liz Sarnoff».

«Ho letto i libri di Scarpetta di Patricia Cornwell con mia madre quando sono usciti negli anni Novanta», ha raccontato Sarnoff. «Ci è piaciuto avere un’eroina "boss" femminile tosta per cui fare il tifo e siamo rimaste stupite dalla specificità, dalla complessità e dalla capacità attrattiva della narrazione di Patricia. Non potrei essere più grata ed entusiasta di dare vita a queste storie sullo schermo».

Quando esce la serie tv su Kay Scarpetta

La serie tv sarà prossimamente disponibile su Prime Video, ma non è ancora possibile sapere quando.