Kenwood, il robot da cucina costa la metà: offerta imperdibile

Capire come mai i robot da cucina siano diventati uno degli elettrodomestici preferiti di migliaia e migliaia di aspiranti chef non è affatto difficile. Versatili e completi, questi piccoli elettrodomestici consentono di preparare pietanze complesse con la minima fatica.

Il Kenwood kCook Multi Smart ne è un esempio: consente di preparare ogni tipo di piatto grazie all’ampio range di temperature e ai vari programmi di cottura preimpostati che mette a disposizione. Disponibile su Amazon con uno sconto che fa crollare il prezzo, il robot da cucina del produttore britannico vi permetterà di soddisfare qualunque vostra idea culinaria.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte Amazon ti consigliamo di iscriverti ai nostri due canali Telegram gratuiti. Riceverai così notifiche in tempo reale sulle promozioni top del colosso del commercio elettronico su smartphone, smartwatch, elettrodomestici smart, smart TV e molto altro ancora.

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Kenwood kCook Multi Smart scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Dotato di due postazioni per preparazioni l’una indipendente dall’altra, il Kenwood kCook Multi Smart diventerà ben presto il vostro fidato aiuto cuoco. Il robot da cucina del produttore britannico permette infatti di cuocere una pietanza e, contemporaneamente, preparare la linea di ingredienti per una seconda. L’accessorio Direct Prep (incluso nella confezione) permette infatti sia di affettare, grattuggiare e sminuzzare gli ingredienti direttamente nella ciotola di cottura o all’interno di un altro contenitore: si potrà così risparmiare tempo e velocizzare le operazioni di preparazione.

La grande versatilità del robot Kenwood si esprime anche nell’ampio spettro di temperature (arriva fino a 180 gradi centigradi) e nei diversi programmi di cottura disponibili. Il kCook Multi Smart permette di impastare dessert (a 30° C), di mantenere calde le pietanze o riscaldarle (a 60° e 90°), di far sobbollire liquidi o di cuocere al vapore e souté. I sei programmi di cottura, invece, permettono di cucinare qualunque tipo di pietanza, dalle zuppe sino ai manicaretti più complessi (come le cotture lente a bassa temperatura)

I diversi utensili e accessori disponibili, poi, permettono di dare libero sfogo alla propria fantasia tra i fornelli. Il cestello da 7,2 litri permette di cuocere a vapore verdure e pesce, mentre la ciotola da 4,5 litri può essere utilizzata per preparare fino a 8 porzioni della stessa pietanza. Grazie agli altri accessori sarà poi possibile sminuzzare il cibo in fase di cottura, mescolare o addiritturta impastare. E nel caso si sia a corto di idee, nessun timore: il ricettario da 200 ricette con istruzioni passo passo vi sarà di grande aiuto.

Kenwood, robot da cucina a rate senza interessi: costa la metà

Acquistare il robot da cucina del produttore britannico è doppiamente conveniente: non solo (come accennato) è disponibile con uno sconto che ne dimezza il prezzo, ma può anche essere pagato a rate senza interessi e senza spese di istruttoria. Chi compra oggi il Kenwood kCook Multi Smart lo paga 443,50 euro, con uno sconto del 48% sul listino (e un risparmio di oltre 400 euro).

Gli iscritti ad Amazon Prime, poi, hanno la possibilità di pagare il robot da cucina in cinque rate a interessi 0. Per farlo, sarà sufficiente selezionare questa modalità di pagamento prima di aggiungere il prodotto al carrello, per poi proseguire nell’acquisto. In questo modo, il Kenwood kCook Multi Smart costa 88,70 euro al mese per cinque mesi.

Kenwood kCook Multi Smart, robot da cucina con funzione cottura e app