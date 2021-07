Kevin Can F**K Himself: tutto sulla dark comedy di Prime Video

Dal 27 agosto arriva sulla piattaforma Prime Video Kevin Can F**K Himself con otto puntate da non perdere. La settimana scorsa i primi due episodi di questa dark comedy hanno debuttato negli Stati Uniti incontrando il favore di fan e critica.

Kevin Can F**K Himself ha come protagonista la giovane attrice canadese Annie Murphy già premiata con un Emmy e una candidatura al Golden Globe come migliore attrice non protagonista per la sua interpretazione in Schitt’s Creek. Valerie Armstrong è la creatrice e produttrice esecutiva di questa serie che ha nell’umorismo nero la sua principale caratteristica. Traducibile in italiano con "Kevin può andare a fan…" Kevin Can F**K Himself si preannuncia come una serie non convenzionale capace di unire, secondo quanto annunciato da Amazon, la commedia in studio con il realismo della telecamera a spalla nelle situazioni più intime della protagonista.

Kevin Can F**K Himself: la trama

Kevin Can F**K Himself segue la storia di Allison McRoberts interpretata appunto da Annie Murphy, una donna che ci sembra di conoscere da sempre. Allison è il prototipo della donna perfetta, quasi da sitcom. E’ bella e ironica: sa prendere tutte le battute, comprese quelle indirizzate a lei, con estrema leggerezza.

E’ sposata con Kevin McRoberts, suo marito, che pare proprio che con Allison abbia vinto alla lotteria nei matrimoni. Succede però qualcosa nella vita di Allison. In un momento apre gli occhi e vede le cose come stanno, avrà davanti dopo quell’attimo tutte le bugie e le ingiustizie che prima erano avvolte da un velo e si rivolta contro di loro.

Allison inizia a chiedersi (e grazie a lei anche noi ci potremmo domandare): "di chi e di che cosa abbiamo riso in questi anni?".

Kevin Can F**K Himself: il cast

In Kevin Can F**K Himself oltre alla straordinaria Annie Murphy troviamo nel ruolo della sua vicina di casa Patty O’Connor, Mary Olly Inboden. Patty è dolce, tosta e pessimista legata ad Allison da un profonda intelligenza e senso d‘insoddisfazione. Il marito, amabile tenerone, Kevin è interpretato Eric Petersen già conosciuto per The Brittany Stories. Neil O’Connor, marito di Patty e migliore amico di Kevin è Alex Bonifer. Neil è un amante del football, scolatore seriale di birre e non esattamente il più acuto del gruppo. Una menzione particolare per l’humor regressivo al padre di Kevin, che avrà il volto di Brian Howe di Chicago on Fire.

Annie Murphy la vedremo presto nel cast di Russian Dolls 2 per Netflix. Amazon non ha ancora pubblicato il trailer in italiano, ma i più curiosi lo possono trovare online in inglese e apprezzare i primi secondi di humor nero davvero divertenti.