Shopping online: vantaggi, rischi e consigli per farlo in sicurezza

Conosciuta come TecnoLaura, sono una tech blogger, content creator e divulgatrice esperta di cultura digitale che racconta in modo pratico e semplice come tecnologia e innovazione possono migliorare la vita di tutti, sviluppando risorse, opportunità e benessere.

Guida pratica per fare acquisti online in modo sicuro e conveniente.

Lo shopping online è diventato sempre più comune negli ultimi anni, grazie alla comodità e alla convenienza che offre la possibilità di comprare da pc o smartphone, ovunque ci troviamo. Tuttavia, per godere di questi vantaggi, è importante essere consapevoli dei rischi che si corrono quando si acquista online, come il furto di dati personali che può ledere la privacy o l’essere vittima di truffe legate ai dati finanziari. In questo articolo scoprirai proprio alcuni consigli per fare shopping online in modo sicuro.

Lenovo Tab P12, Display 3K da 12.7

1. Acquista sempre da siti affidabili

Il primo passo per fare shopping online in modo sicuro è acquistare da siti di venditori affidabili e noti. Per verificare l’affidabilità di un sito, puoi valutare questi elementi:

Controlla il nome del dominio . Si tratta della parte che viene dopo “www" nel nome di un sito e dovrebbe rappresentare quindi un’azienda o un marchio noto. Attenzione a parole che sembrano corrette ma che contengono piccoli errori difficili da individuare, che possono trarre in inganno.

Prima di inserire informazioni sensibili e dati di pagamento, assicurati che il sito utilizzi una connessione crittografata (con la sigla “HTTPS") e un certificato SSL, cioè un protocollo di sicurezza che protegge le informazioni trasmesse tra il tuo computer e il sito web.

Dai un’occhiata alle recensioni degli utenti : il web è un mondo complicato, ma le recensioni possono essere di grande aiuto. Scrivendo il nome del sito su Google seguito da parole come “recensioni", “opinioni" o “esperienze" potrai avere un’idea della qualità dei prodotti e del servizio clienti.

Può essere utile anche leggere l’informativa sulla privacy che di solito si trova nella parte più bassa del sito, chiamata footer . Prima di comprare qualcosa, puoi leggere la pagina per capire come verranno gestiti i tuoi dati personali.

2. Fai attenzione alle offerte troppo vantaggiose

Questa potrebbe sembrare una banalità, ma anche i più attenti possono essere tratti in inganno da uno sconto considerevole. In generale vige la regola “se un’offerta è troppo bella per essere vera, probabilmente non è vera", anzi, potrebbe trattarsi di un tentativo di truffa, quindi attenzione agli sconti che devono essere realistici.

GoPro HERO12 Black – Action camera impermeabile con video Ultra HD 5.3K60, foto da 27 MP, HDR, sensore di immagine da 1/1,9,

3. Utilizza metodi di pagamento sicuri

I metodi di pagamento più sicuri per fare shopping online sono quelli che non richiedono di condividere le tue informazioni finanziarie, come PayPal, Google Pay o Apple Pay. Quando possibile, scegli questi metodi sicuri o utilizza carte virtuali per un livello aggiuntivo di protezione. Se non sei sicuro dell’affidabilità di un sito, non salvare le tue informazioni di pagamento.

Inoltre, spesso i servizi di pagamento online consentono di attivare l’autenticazione a due fattori per aggiungere un ulteriore livello di sicurezza chiedendo di inserire un codice di verifica inviato al tuo dispositivo mobile dopo aver inserito la password.

Può essere anche utile controllare regolarmente i tuoi estratti conto bancari o delle carte di credito per individuare eventuali addebiti non autorizzati.

Fonte foto: MisterGadget.Tech Shutterstock

4. Tieni i software dei tuoi dispositivi aggiornati

I produttori di software, che si tratti di pc, smartphone, browser e così via, rilasciano regolarmente aggiornamenti per correggere le vulnerabilità di sicurezza. Assicurati di installare sempre quelli più recenti per avere la protezione massima a disposizione.

Furbo VIDEOCAMERA FULL HD CON VISIONE ROTANTE A 360° - Il NUOVO Furbo Dog Camera a 360° ti offre la migliore qualità video in HD con una visione rotante a 360° per una copertura completa della stanza, giorno e notte. La straordinaria liveview in 1080p e lo zoom 4x di qualità ti permettono di controllare facilmente casa tua, parlare con la tua famiglia, e lanciare croccantini agli animali. Scopri cosa succede a casa ovunque tu sia - non perderti più nessun momento e zero punti ciechi.

AUDIO BIDIREZIONALE IN TEMPO REALE & VISIONE NOTTURA A COLORI - Ascolta e parla senza difficoltà con famiglia e animali a casa, regola il volume dall'app per un audio cristallino. La visione nottura a colori offre una visione migliorata con tecnologia ad infrarossi per vedere al buio e con colori vividi anche in condizioni di scarsa illuminazione.

LANCIO CROCCANTINI DIVERTENTE E REGOLABILE - Lancia un croccantino al tuo cane tramite l'app iOS/Android di Furbo. Il nuovo Lancio Croccantini ti permette di regolare la grandezza dei croccantini per adattarsi alle necessità del tuo cane. Riempi Furbo con i croccantini preferiti del tuo cane da utilizzare come premio, o come distrazione per sintomi di ansia da separazione quali possono essere camminare velocemente, abbaiare o leccare.

CONFIGURAZIONE FACILE IN 3 PASSI E SICUREZZA - 1) Collega il cavo USB alla presa elettrica 2) Scarica l'app Furbo 3) Collegalo al Wifi di casa tua. Furbo Dog Camera a 360° usa crittografia avanzata per assicurare che i tuoi dati restino privati. Attiva la Verifica a 2 Fattori per tenere il tuo account al sicuro. Una conessione internet & segnale Wifi stabili sono consigliati per un miglior funzionamento.

5. Attivare antivirus e firewall

Attivare antivirus e firewall sul tuo pc può aiutarti a proteggere i tuoi dati personali e finanziari da virus, malware e attacchi informatici. Si tratta, nel primo caso, di un programma che scansiona il pc alla ricerca di virus o software dannosi e li rimuove, mentre nel secondo di un dispositivo in grado di proteggere il computer da attacchi esterni.

Di solito sono entrambi già installati ed è sufficiente attivarli dalle impostazioni per beneficiare della protezione. Se invece preferisci scegliere un antivirus differente puoi scaricarlo dai siti appositi e poi installarlo.

6. Attenzione a email e messaggi di testo**

Fai particolare attenzione alle e-mail sospette che cercano di farti cliccare su link o fornire informazioni personali. Non inserire mai informazioni sensibili in risposta a e-mail non richieste o che presentano errori di battitura o strane diciture. Assicurati che i mittenti siano corretti e affidabili.

Seguendo questi consigli, potrai ridurre significativamente il rischio di essere vittima di truffe o furti di dati personali e limitare problemi di sicurezza durante lo shopping online. Prudenza, attenzione e consapevolezza sono ovviamente fondamentali per godersi appieno i vantaggi dello shopping online in modo sicuro.

HUAWEI WATCH GT 4 46mm Smartwatch, Batteria fino a 2 settimane, Android e iOS, Analisi calorie, Monitoraggio avanzato della salute 24h, SpO2, GPS, 100+ sport, Versione italiana,Black+Freebuds SE 2