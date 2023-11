Migliori app per la moda e lo stile

Conosciuta come TecnoLaura, sono una tech blogger, content creator e divulgatrice esperta di cultura digitale che racconta in modo pratico e semplice come tecnologia e innovazione possono migliorare la vita di tutti, sviluppando risorse, opportunità e benessere.

Abbiamo selezionato le migliori app nel settore moda e stile, per non trovarsi mai più davanti all'armadio senza sapere cosa mettere.

Con l’arrivo delle applicazioni. anche il mondo della moda diventa digitale e accessibile a tutti, trasformando gli smartphone in veri e propri armadi virtuali e consulenti di stile personali.

Se la moda ti appassiona, ti chiedi “Cosa mi metto?” ogni giorno davanti all’armadio o semplicemente desideri rinnovare il tuo guardaroba, dovresti provare le app gratuite e disponibli per Android e iOS di cui parleremo in questo articolo.

1. Acloset

Quest’app gratuita ha l’obiettivo di aiutarci a creare uno stile di vita smart per migliorare il nostro rapporto con moda e stile. In particolare si riferisce all’organizzazione di tutti i nostri capi nell’armadio per capire effettivamente di cosa avremmo bisogno, cosa possiamo vendere e, semplicemente, cosa mettere ogni giorno, creando abbinamenti in anticipo.

Avrai a disposizione un vero e proprio armadio digitale con tutti i capi visibili a colpo d’occhio. Basta toccare sul + in basso per aggiungere vestiti e accessori. Una volta caricata la foto, l’app ti chiederà la stagione in cui indossi il capo e di inserire categoria, colori, brand e così via. Puoi anche scegliere di creare direttamente un’idea di outfit, usando proprio gli elementi che hai aggiunto in precedenza.

2. Combyne

Se stai cercando un’app che ti consenta di creare outfit unici con il tuo guardaroba, oltre ad Acloset, puoi provare Combyne. Questa app, non solo ti permette di realizzare combinazioni di abiti personalizzate, ma offre anche ispirazioni per accostamenti creativi.

Combyne è perfetta per chi ama mescolare diversi stili per poi scegliere quello che meglio si adatta al mood della giornata o alla propria personalità. All’interno, troverai una vasta gamma di influencer da cui trarre spunto per le tue creazioni. Inoltre, potrai aggiornarti sui più recenti trend moda a livello internazionale, per restare sempre al passo con le ultime novità nel settore.

Combyne presenta anche un abbonamento premium per sbloccare tutte le funzionalità al prezzo di 22,99 euro annui.

3. Good on you

Quest’app gratuita è pensata per migliorare i comportamenti sostenibili e aiutare a fare scelte più responsabili nel campo della moda e dello shopping. Scrivendo il nome di un brand o il tipo di capo che stai cercando, puoi subito vedere quale valutazione è stata data, sulla base di trasparenza nella produzione, innovazioni sostenibili, uso di materiali non inquinanti, riciclo e attenzione verso i lavoratori e l’ambiente.

Entrando nella pagine di un brand valutato come sostenibile potrai vedere la sua storia, dove comprarlo, articoli interessanti sul settore e potrai anche inserire la tua valutazione.

Good On You è un bel supporto per scoprire nuovi brand, magari meno conosciuti, che producono capi simili a quello che stai cercando e che stanno lavorando con impegno per avere un impatto positivo sul pianeta.

4. Google Lens

Non è sicuramente un’app di moda ma consente di fare una cosa molto utile. Entrando nell’app Google o toccando direttamente l’icona della fotocamera nella barra di ricerca di Google, potrai accedere a Google Lens. Da qui, scattando una foto, ad esempio ad una maglietta particolarmente bella indossata da qualcuno davanti a te, potrai trovare tante magliette simili online. E questo vale anche per qualsiasi accessorio.

5. Spotern

Non si tratta solo di un’applicazione, ma anche di un sito web pensato per trovare costumi, accessori e anche gadget tecnologici e luoghi che vedi in film e serie tv, in video YouTube, clip musicali e immagini su Instagram. Se non trovi ciò che cerchi puoi chiedere ad una community di appassionati legata al sito.

Visitando la sezione Wanted puoi trovare l’elenco di tutti gli outfit che nessuno ha ancora individuato e dare un suggerimento. C’è anche la possibilità di guadagnare perché l’app consente di ottenere una percentuale dei profitti sui prodotti scoperti.

6. Revolve

Revolve è un’altra app di moda da scaricare se sei amante della moda e vuoi rimanere sempre aggiornato sulle ultime tendenze.

Dispone di oltre 700 marchi, sia da donna che da uomo, presentando quindi una vasta scelta di capi e accessori, e consente di scoprire nuovi trend e nuovi prodotti appena lanciati direttamente dalla “hot list” in cui sono presenti i capi più in voga del momento.

Le applicazioni dedicate alla moda e allo stile si rivelano strumenti utili per chiunque desideri esprimere la propria creatività e rimanere al passo con le ultime tendenze.

Con la tecnologia sempre più integrata nella nostra vita quotidiana, è entusiasmante vedere come le applicazioni per la moda stiano trasformando l’esperienza di shopping e di espressione personale.