L'idea: un altro remake di Squid Game

Per ora si tratta soltanto di un’indiscrezione, di un pettegolezzo. Eppure, i giornali hanno iniziato a scriverne e i fan a immaginare il risultato finale. La domanda che tutti si fanno, a questo punto, è una sola: ci sarà davvero un remake americano di Squid Game? Di questo parlano le voci che si sono diffuse negli ultimi giorni, aggiungendo per altro un dettaglio significativo: il regista "corteggiato" da Netflix per realizzare questa ipotetica nuova versione di Squid Game a stelle e strisce sarebbe il famoso David Fincher.

Chi è e che film ha fatto David Fincher

Nato a Denver nel 1962, David Fincher è uno dei registi più famosi e apprezzati della sua generazione. Per capire perché, basta dare un’occhiata ai film che ha diretto: tra i tanti, spiccano titoli come Seven, Fight Club, Zodiac, The Social Network e Il curioso caso di Benjamin Button.

Tra l’altro, non sarebbe la prima volta che il regista e Netflix collaborano. Sulla piattaforma di streaming ci sono infatti alcune serie di cui Fincher è produttore, oltre che regista di alcuni episodi: Love, Death & Robots, Mindhunter e House of Cards. Il remake statunitense di Squid Game potrebbe presto aggiungersi a questa lista?

Cosa sappiamo del remake di Squid Game

Al momento non ci sono molte informazioni certe su questo possibile remake della serie sudcoreana, che a oggi è ancora uno dei maggiori successi di Netflix. A rivelare che il colosso dello streaming avrebbe chiesto a David Fincher di occuparsi del progetto è stato il podcast statunitense The Hot Mic, che di solito è molto informato su questo genere di retroscena.

C’è chi sostiene che i rapporti tra David Fincher e Netflix potrebbero non essere più rosei come in passato. La ragione sarebbe il fatto che la piattaforma di streaming ha deciso di non produrre la terza stagione di Mindhunter, serie diretta dallo stesso Fincher, che avrebbe certamente voluto veder proseguire la storia. In una passata intervista, però, il regista ha sottolineato di non avercela con Netflix per questa decisione aziendale.

L’universo di Squid Game

Comunque sia, Netflix al momento non ha smentito né confermato la notizia, ovviamente. Nemmeno David Fincher ha rilasciato commenti. Quindi, non resta che aspettare e osservare come evolveranno gli eventi. Gli spettatori, nel frattempo, rimangono sempre in attesa della seconda stagione di Squid Game, le cui riprese dovrebbero partire in estate. L’uscita su Netflix è prevista per il 2024, ma non ci sono ancora annunci certi in merito.

Inoltre, è in arrivo prossimamente su Netflix anche un reality show ispirato alla serie tv sudcoreana. Le riprese sono iniziate negli scorsi mesi e hanno già fatto notizia per i presunti infortuni avvenuti sul set e perché alcuni concorrenti hanno descritto condizioni di gioco inaspettatamente estreme.