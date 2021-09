La Casa di Carta 5: ecco perché non avete visto spoiler

Se c’è una cosa che gli appassionati di serie TV odiano sono senza dubbio gli spoiler, cioè la pratica scrivere sul Web o sui social anticipazioni sulla trama di una serie rovinandone la visione a chi da tempo aspetta l’ultimo episodio. Purtroppo, però, il Web è pieno di spoileratori incalliti, che spifferano di tutto in modo irrispettoso.

Eppure tutto ciò non è quasi successo con i cinque episodi de la Casa di Carta 5, che è disponibile su Netflix dalle 9 di questa mattina e di cui ancora non ci sono spoiler in circolazione. Cosa ottima per la maggior parte degli spettatori: alle 9 in Italia si lavora, gli appassionati della serie vedranno i nuovi episodi solo questa sera, al ritorno a casa. Ma come è possibile che il gran finale della serie più di successo degli ultimi anni sia anche uno dei meno spoilerati di sempre? La risposta ce l’ha data la stessa Netflix, che ha reso noto di aver creato una apposita “No-Spoiler Zone" per gli spoileratori più accaniti d’Italia. Dove si trova? Nei cieli.

La No-Spoiler Zone di Netflix

Se Maometto non va alla montagna, la montagna va da Maometto. L’antico detto calza a pennello per descrivere quel che ha fatto Netflix: poiché è più che difficile convincere lo spoileratore incallito a mettere da parte il cellulare, e poiché è del tutto legale spoilerare qualunque tipo di contenuto, compreso il volume 1 de La Casa di Carta Parte 5, Netflix ha fatto ai più accaniti spoileratori italiani una proposta che non potevano rifiutare.

Sono stati presi tutti (ma Netflix non ci dice né chi sono né quanti sono) e sono stati messi su un aereo, che è decollato alle 9 del mattino in concomitanza con il lancio delle 5 nuove puntate della serie TV.

In aereo gli spoileratori hanno potuto assistere ad una proiezione esclusiva del Volume 1 de La Casa di Carta 5, ma hanno ovviamente dovuto spegnere i cellulari. Ed ecco fatto: 5 ore di viaggio aereo, 5 ore di proiezione, 5 ore no spoiler.

Chi ha visto le puntate questa mattina, quindi, se le è godute tutte dall’inizio alla fine senza indiscrezioni di ogni tipo. Si spera che gli spoileratori abbiano anche capito la lezione, e che ora evitino di parlare e scrivere troppo almeno fino a stasera, quando milioni di Italiani potranno vedere il Volume 1 seduti comodamente sul divano di casa.

La Casa di Carta 5, Volume 2

Questa divertente e piacevole trovata verrà ripetuta da Netflix a fine anno: il 3 dicembre esce infatti La Casa di Carta 5 Volume 2, altri 5 episodi con il gran finale della serie TV che ha tenuto incollati agli schermi milioni e milioni di fan in tutto il mondo.

Anche in quella data i “peggiori" spoileratori verranno “sequestrati" e messi su un aereo per una proiezione esclusiva.