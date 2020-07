La Casa di Carta 5 iniziate le riprese, spuntano i primi video backstage

Sono ufficialmente iniziate le riprese de La Casa di Carta 5 e su Instagram iniziano a circolare video inediti del backstage. In uno degli ultimi mostra due personaggi della serie che ridono e scherzano durante quella che sembrerebbe una pausa sul set.

E bastano questi pochi dettagli a riaccendere nei fan la speranza di rivederli anche nella quinta stagione. Ricordiamo infatti che, nonostante siano entrambi morti nella serie tv, rimangono tra i più amati dal pubblico. Per tale motivo potremmo rivederli anche nei prossimi episodi. D’altronde la serie tv ci ha già abituato a vari flashback che rimettono in gioco anche chi ormai non c’è più. Senza contare che i racconti sul passato spesso riescono a offrire maggiori dettagli per comprendere la trama. Ma chi sono i due personaggi mostrati nel video inedito? E perché la loro presenza renderà più interessante gli episodi in arrivo nel 2021? Ecco gli indizi.

La Casa di Carta 5: video inedito con Berlino e Nairobi

Ebbene sì, sono proprio loro: Berlino (Pedro Alonso) e Nairobi (Alba Flores), i due personaggi che appaiono in un video inedito del backstage de La Casa di Carta 5. La clip è stata pubblicata dal fan-account turco @lacasadepapelo e mostra i due attori che, insieme al Professore (Álvaro Morte) e Tokyo (Úrsula Corberó), ridono e scherzano in un parco. Potrebbe essere un incontro informale tra i tre, che nella realtà sono amici oppure un’anticipazione sulla quinta stagione.

Nel video, Pedro Alonso fa qualche esercizio mentre Alba Flores, Alvaro Morte e Úrsula Corberó ridono in sottofondo, per poi venire inquadrati per pochi secondi. Bastano questi pochi secondi a far emergere una domanda: rivedremo Nairobi e Berlino nei prossimi episodi della serie?

La Casa di Carta 5: parola a Nairobi

La morte del personaggio di Nairobi è avvenuta nella quarta stagione ed è stata un trauma per tutto il pubblico. Lei era una delle più amate, quasi intoccabile e la sua dipartita è avvenuta improvvisamente lasciando tutti a bocca aperta. Alba Flores ha commentato così questa scelta: “È stato un finale crudele ma necessario. Da quando ho dovuto girarlo, l’ho vissuto in modo diverso. Ma se lo guardo da lontano, mi travolge. È stato difficile ma è servito a dire qualcosa che ha a che fare con l’ingiustizia”.

Nonostante la sua morte, potremmo però rivederla anche nei prossimi episodi, magari all’interno di un pensiero, un sogno o un flashback. La squadra di ideatori guidata da Álex Pina ci ha già abituato a grandi ritorni, come quello di Oslo o Berlino. Magari potrebbe servire a capire meglio aspetti della trama. L’attrice stessa ha parlato del suo possibile ritorno nella quinta stagione: “Non sarei sorpresa. La Casa di Carta lo ha fatto con diversi personaggi, come Oslo. Quindi non sarebbe nulla di strano”.

Rivedremo Berlino ne La Casa di Carta 5?

Alcune settimane fa, Pedro Alonso ha annunciato ufficialmente che avrebbe partecipato alle riprese dei nuovi episodi. Il cast della serie tv si è infatti riunito dopo mesi di stop a causa del Covid-19 e proprio in queste settimane sta lavorando sulla quinta stagione. Probabilmente sarà il protagonista di diversi flashback che spiegheranno meglio il rapporto tra i fratelli, Andrés ovvero Berlino e Sergio, che nella banda è il Professore.

L’attore ha addirittura condiviso su Instagram una fotografia che lo ritrae vicino agli studi di registrazione accompagnata da un commento ironico, ricalcando lo stile del personaggio amatissimo dal pubblico: “Ho appena tagliato i capelli e provato i vestiti. Tutti indossavano delle mascherine. Sembrava il Pentagono. Il fatto è che presto sarò di nuovo lui. Si chiama Berlino ed è puro amore. Qualche volta.”

Per capire quale ruolo avranno Nairobi e Berlino e come si evolveranno le nuove puntate non rimane che aspettare La Casa di Carta 5 su Netflix. Ormai manca davvero poco all’uscita, che è prevista nella primavera 2021. Nel frattempo, gli appassionati possono rivedere le puntate delle prime quattro stagioni su Netflix, bisogna però essere abbonati e utilizzare uno dei dispositivi supportati dalla piattaforma.