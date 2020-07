La Casa di Carta 5: nuove info su episodi e uscita su Netflix

Gli episodi de La Casa di Carta 5 stanno pian piano venendo alla luce. Lo ha rivelato l’ideatore della serie tv spagnola, Alex Pina, su Instagram. Ormai il titolo è diventato uno dei più amati da parte del pubblico di Netflix che ora attende la quinta stagione.

Non c’erano quindi molti dubbi sulla pubblicazione delle nuove puntate, anche perché gli stessi attori non vedevano l’ora di tornare sul set. Tra i più impazienti spiccava Alvaro Morte, che nella storia veste i panni di Sergio Marquina, il Professore capo della banda di malviventi. Era stato proprio lui ad annunciare l’imminente inizio delle riprese dopo lo stop temporaneo legato all’emergenza sanitaria. Infatti, a causa del Coronavirus tutti i lavori erano stati interrotti e rimandati a data da destinarsi. Quindi dopo l’annuncio del Professore, ora è lo showrunner e rivelare di essere nel bel mezzo del processo creativo e conquista i fan con una curiosità su Tokyo.

Casa di Carta 5: riprese dopo il Covid-19

Le notizie su La Casa di Carta 5 si rincorrono e probabilmente non dovremo attendere troppo tempo prima di vedere i nuovi episodi online.

Tecnici e attori stanno scaldando i motori, i set sono pronti e gli sceneggiatori si stanno dando alla scrittura della trama. Le riprese inizieranno naturalmente nel rispetto dei protocolli legati al Covid-19 e non si sa se la storia stessa verrà influenzata dalle misure anti-contagio: infatti è molto difficile mettere in scena scene che prevedono baci o abbracci, ma anche lotte corpo a corpo rispettando il distanziamento sociale. Alvaro Morte aveva già dato alcune anticipazioni sulla nuova stagione, ma adesso è l’ideatore Alex Pina a svelare qualche dettaglio in più.

Lo sceneggiatore, nonché produttore della serie con Esther Martinez Lobato, in questo momento è impegnato nella scrittura dei nuovi episodi. Quindi la quinta stagione è confermata, anche se Netflix tace a riguardo.

L’annuncio di Alex Pina: nuovi indizi

Su Instagram, Alex Pina si è mostrato comodamente adagiato su un’amaca e con un computer sulla pancia. La didascalia parla chiaro: è impegnato nella scrittura de La Casa di Carta 5. Alex indossa una maglietta a maniche corte con la scritta Tokyo e rivela una curiosità sul famoso personaggio interpretato da Úrsula Corberó. È stata proprio una felpa a ispirare quel nome in codice e la mostra nell’immagine successiva del post. Inoltre, ha ammesso che ogni volta che vede una maglietta con quella scritta la compra. In questo modo quindi l’ideatore suggerisce ai fan che l’attesa è ormai finita: presto i nuovi episodi saranno disponibili sulla piattaforma di streaming.

Quando uscirà La Casa di Carta 5

Come molti sanno, le riprese de La Casa di Carta 5 avvengono in parallelo con la scrittura degli episodi, quindi sicuramente il cast è già a lavoro. Nonostante ciò probabilmente si dovrà aspettare fino all’estate 2021 per poter guardare la nuova stagione. Anche perché dopo le riprese inizierà la fase di post-produzione e altri dettagli. Perciò i tempi si allungheranno ulteriormente. Senza contare che l’applicazione delle misure anti-contagio potrebbe richiedere ulteriori mesi per terminare i lavori. Non resta che attendere ulteriori indiscrezioni oppure, ancora meglio, l’annuncio ufficiale di Netflix.