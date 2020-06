La Casa di Carta, quante stagioni ci saranno

La Casa di Carta è dei maggiori fenomeni televisivi globali degli ultimi anni. Su Netflix è stata vista oltre 65 milioni di volte ed è ritenuta la serie TV più vista al mondo. Un vero e proprio successo per una produzione che inizialmente sarebbe dovuta durare poche stagioni. Invece, è arrivata alla quarta parte e già si sta lavorando a una quinta e sesta parte.

Non ci sono conferme ufficiali da parte di Netflix (anche a causa dello scoppio della pandemia che ha rallentato e bloccato la produzione di molte serie TV e film), ma sembra che non ci siano tanti dubbi sul rinnovo per altri due stagioni de La Casa di Carta. D’altronde la fine della quarta stagione (anche se sarebbe più corretto parlare di quarta parte) lascia molte questioni in sospeso, segnale che gli sceneggiatori abbiano già pronto il sequel. Sequel che sarà composto non solo da una stagione, ma da ben due parti, in arrivo rispettivamente nel 2021 e nel 2022.

Quante stagioni ci saranno de La Casa di Carta

Una quinta parte de La Casa di Carta è praticamente certa: la conferma arriva da Álex Pina, creatore della serie TV e artefice del successo globale. Intervistato sugli impegni futuri e sulla possibilità che venga realizzato uno spin-off incentrato sulla vita di Berlino, ha dichiarato che per il momento si sta dedicando solamente alla nuova stagione de La Casa di Carta. Stagione, che come abbiamo anticipato in un altro articolo, dovrebbe arrivare nel 2021, probabilmente tra aprile e giugno. Le riprese sarebbero dovute iniziare a maggio, ma l’esplosione del Covid-19 ha costretto la produzione a rimandarle di qualche mese.

Se La Casa di Carta 5 è praticamente sicura, lo stesso lo si può dire anche per la parte sei della serie TV. Parlare de La Casa di Carta 5, però, è erroneo e il motivo è abbastanza semplice: ogni stagione della serie TV è divisa in due parti. Quindi le prime due parti compongono la prima stagione e le altre due trasmesse su Netflix la seconda stagione. Le prossime due (la quinta e la sesta) saranno la terza stagione de La Casa di Carta, e forse anche le ultime due.

Quando finisce la Casa di Carta, la parola degli attori

Se la sesta parte della serie TV sarà l’ultima è ancora presto per dirlo, ma gli stessi attori protagonisti non vogliono tirare troppo a lungo la storia: il pericolo è di diventare troppo noiosa e ripetitiva. A dirlo è l’attore Darko Peric che interpreta Helsinki, uno dei personaggi più amati della serie TV e pilastro presente fin dalla prima puntata.

Come vedere in streaming La Casa di Carta

In attesa della conferma dell’arrivo della quinta parte de La Casa di Carta, gli appassionati possono rivedere in streaming su Netflix le altre quattro parti. Per farlo è necessario essere abbonati alla piattaforma di video streaming e e avere un abbonamento. Per guardare La Casa di Carta bisogna lanciare Netflix, inserire le proprie credenziali e premere sul banner dedicato alla serie TV. Si aprirà la scheda dedicata e sarà possibile scegliere quale puntata vedere.