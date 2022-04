La Smart TV LG OLED 2022 appena arrivata è già scontata

Le nuove Smart TV LG OLED, gamma 2022, sono finalmente arrivate sul mercato italiano e, per gli appassionati del genere, si tratta di un’ottima notizia: TV-LG-OLED sono infatti tre parole che per chi ama vedere film in alta qualità sono veramente musica.

Anche quest’anno LG conferma la divisione della gamma OLED nelle serie A, B, C e G, dalla meno sofisticata (ma più economica) alla più evoluta (ma più costosa). La serie A2, questo il nome della gamma A 2022, è disponibile in tre dimensioni: 48, 55 e 65 pollici. Di conseguenza, il modello più economico di Smart TV OLED di LG nel 2022 è la OLED48A26LA, cioè la Smart TV LG OLED della serie A2 da 48 pollici. Economico per così dire, come sempre quando si parla di OLED: la qualità si paga, il marchio pure. Ma uno sconto di lancio su Amazon è provvidenziale: quasi il 20% di taglio sul prezzo se si compra oggi e si ha la pazienza di aspettare alcune settimane per la consegna.

TV LG OLED48A26LA: caratteristiche tecniche

LA Smart TV OLED48A26LA di LG è un modello con pannello OLED da 48 pollici, con risoluzione 4K, refresh di 60 Hz e processore Alpha7 di quarta generazione.

Il chip si occupa di elaborare gli algoritmi di miglioramento delle immagini, come il Dynamic Tone Mapping che migliora i contrasti e applica l’HDR in modo ottimale.

Lo stesso processore Alpha7 si occupa anche dell’audio e può trasformare i 2 canali in un audio virtuale a 5.1.2 canali. La potenza degli speaker di questa Smart TV è di 20W (10+10W), no nmanca la compatibilità con il Dolby Atmos.

Ricca la dotazione di porte e connessioni senza fili: 3 HDMI 2.0, 2 USB, una uscita digitale ottica, una porta LAN per la rete cablata, WiFi, Bluetooth 5.0. E’ presente sia il sintonizzatore per il digitale terrestre DVB-T2 (a prova di switch off), sia quello per il satellitare DVB-S2 (Lativù 4K).

La parte smart è gestita dal sistema operativo webOS 22, per il quale ci sono praticamente tutte le app di streaming, e non solo di streaming.

TV LG OLED48A26LA: l’offerta di lancio

Il prezzo di listino della Smart TV LG OLED48A26LA è di 1.299 euro: tanto si paga in negozio e nello store ufficiale di LG per comprare questo modello 2022. Su Amazon, però, il prezzo è ben diverso.

Il prodotto è già in vendita (venduto e spedito da Amazon), ma con consegne entro 2-5 settimane. Ciò vuol dire che Amazon è in attesa che LG gli consegni lo stock di TV, ma già le ha messe in vendita. Vale la pena aspettare? Decisamente sì, perché chi compra oggi paga la LG OLED48A26LA solo 1.073 euro (-226 euro, -17%).

LG OLED48A26LA – Smart TV OLED 48 pollici 4K – Nuova Serie A2, modello 2022