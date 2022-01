La videocamera di sicurezza lowcost Yi Dome X è in offerta a un prezzo mini

Sono piccole, si trovano solitamente su un mobile o su una mensola e sono facili da configurare. Di che cosa stiamo parlando? Delle telecamere di sicurezza, uno degli ultimi dispositivi smart che sta trovando sempre più posto all’interno delle nostre abitazioni. Oramai la domotica e i vari device intelligenti per la smart home sono diventati di fondamentale importanza per la nostra vita e le videocamere IP sono tra le più presenti nelle nostre case. Oltre al fatto che ci permettono di monitorare cosa succede in casa quando non ci siamo, sono anche un ottimo deterrente contro ladri e malintenzionati. Inoltre, molto spesso hanno anche un costo accessibile ai più.

Come ad esempio la telecamera Yi Dome X, che oggi troviamo in super offerta su Amazon a un prezzo di 33,59€, il 20% in meno rispetto a quello consigliato. Si tratta di una videocamera di sicurezza smart pensata per l’interno delle abitazioni e che si integra facilmente con Alexa e con gli smart speaker di Amazon, in modo da poterla controllare anche da remoto. La telecamera Yi (azienda che fa parte sempre del mondo Xiaomi) offre anche riprese in alta definizione (1080p) e una copertura a 360 gradi grazie al motore pan-tilt che permette di ruotare l’obiettivo.

Yi Dome X: le caratteristiche

Immagini in alta risoluzione, visione notturna, attenzione alla privacy, rilevamento intelligente del movimento e facilità di configurazione. Queste le caratteristiche che si richiedono a una telecamera lowcost nel 2022 e le ritroviamo tutte nella Yi Dome X, oggi in offerta su Amazon. Ma andiamo con ordine e analizziamo la scheda tecnica.

La telecamera di sicurezza lowcost ha un obiettivo con risoluzione FullHD e una lente grandangolare da 110 gradi con zoom digitale 4x. Grazie alla rotazione pan-tilt riesce a offrire una copertura panoramica della stanza: basta metterla al centro per non farsi scappare nulla. Presente anche la visione notturna grazie alla presenza di 8 LED a infrarossi. Attivando la speciale modalità “Panoramica", la telecamera di sicurezza ruota in automatico l’obiettivo di 20 gradi ogni 10 secondi.

Lo scopo principale di una videocamera di sicurezza è “proteggere" l’abitazione da eventuali malintenzionati e la Yi Dome X ha un rilevamento intelligente del rilevamento umano ed è in grado di rilevare suoni tra i 50 e i 90 decibel. E nel caso in cui nota qualcosa di strano avverte direttamente l’utente tramite delle notifiche push.

Grazie all’audio bidirezionale è anche possibile parlare con le persone presenti nell’abitazione, proprio come se fosse una chiamata telefonica. La Yi Dome X é compatibile con Alexa e si integra nell’ecosistema smart costruito nella propria abitazione. Supporta l’archiviazione in locale inserendo una scheda microSD fino a 128GB. La telecamera è anche molto attenta alla privacy e l’obiettivo può essere disattivato per essere sicuri che non stia riprendendo.

La configurazione è molto semplice e tramite l’applicazione per lo smartphone è possibile monitorare cosa succede in casa e gestire la videocamera smart da remoto.

Telecamera di sicurezza Yi Dome X in offerta: prezzo e sconto

La videocamera smart per l’interno Yi Dome X la troviamo in offerta su Amazon a un prezzo di 33,59€, il 20% in meno rispetto a quello precedente. Si tratta di un’ottima offerta per una videocamera che, come abbiamo visto, ha caratteristiche top ed è affidabile e facile da configurare. Il prodotto viene spedito da Amazon. L’offerta scade tra pochi giorni e quindi bisogna essere veloci nell’approfittarne.

Yi Dome X