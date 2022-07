L'app della FIFA arriva sulle Smart TV di Hisense

A pochi giorni dall’annuncio della nuova gamma TV 2022, Hisense ha deciso di arricchire l’esperienza dei propri utenti annunciando la disponibilità dell’applicazione FIFA+, celebre fra gli appassionati di calcio. L’app è compatibile con tutti i dispositivi equipaggiati con VIDAA, nelle versioni U4, U5 e U6.

"Sin dal suo lancio – ha dichiarato Guy Edri, Presidente dalla piattaforma VIDAA – FIFA+ ha saputo raccontare le storie incredibili del mondo del calcio". Edri ha poi aggiunto che l’azienda è estremamente orgogliosa di ospitare su VIDAA (sistema operativo proprietario utilizzato da Hisense per i suoi Smart TV) i contenuti di FIFA+ e i "momenti unici" che questo sport regala. In buona sostanza, FIFA+ mette a disposizione degli utenti migliaia e migliaia di partite, che si giocano a livello globale. Oltre ai match di calcio maschile e femminile, il servizio di streaming offre moltissimi altri contenuti che gli appassionati di questo sport apprezzano particolarmente.

FIFA+: cos’è

Piattaforma digitale gratuita dedicata esclusivamente al calcio, FIFA+ permette di guardare in streaming circa 40.000 partite ogni anno. Lanciata ad aprile scorso, il servizio ha introdotto da poco 4 nuove lingue: oltre all’italiano, sono infatti ora disponibili anche il giapponese, il coreano e l’indonesiano (che si aggiungono a inglese, francese, tedesco, portoghese e spagnolo).

L’applicazione offre un generoso catalogo di contenuti, come partite in diretta, documentari su mondo del calcio e highlight con i migliori goal dei match. Tra i documentari al momento disponibili su FIFA+ vanno citate, tra le più interessanti, "Croatia: Defining A Nation" "Ronaldinho", "HD Cutz", "Dani Crazy Dream" e "Icons".

Per utilizzare FIFA+ non è richiesto alcun abbonamento a pagamento, ma è spassionatamente consigliato di registrarsi alla piattaforma qualora la si volesse utilizzare al meglio delle sue capacità.

FIFA+ e la gamma TV 2022 per i Mondiali di Qatar 2022

I nuovi smart TV OLED, MINI LED e ULED della line-up 2022 di Hisense permettono di ottenere uno straordinario audio, che consente di vivere un’esperienza di visone ancora più immersiva. Il modello ULED U7HQ, ad esempio, è in grado di riconoscere il tipo di contenuto che l’utente sta visualizzando e di adattare in modo automatico immagine e suono, solamente attivando la modalità Sports Mode.

Per arricchire l’esperienza degli utenti, in occasione di FIFA World Cup Qatar 2022TM, Hisense e FIFA+ metteranno a disposizione anche un esclusivo Daily Show che, per l’intera durata dei mondiali, offrirà tutto il meglio delle partite, con i momenti più importanti, interviste e approfondimenti.