Le Apple Beats Studio Buds cambiano colore

Beats Studio Buds, le cuffiette wireless di Beats, azienda del gruppo Apple specializzata in prodotti per l’audio, sono ora disponibili in tre nuovi colori: Sunset Pink, Ocean Blue e Moon Grey, cioè rosa, blu e grigio che si vanno ad aggiungere agli altri tre colori già disponibili, cioè bianco, rosso e nero.

In questo modo i colori disponibili salgono a sei e, sempre che ce ne fosse bisogno, Beats conferma per l’ennesima volta quanto punti sul design oltre che sulle caratteristiche tecniche dei suoi prodotti. Caratteristiche tecniche che, in questo caso, non cambiano e restano identiche, come identico resta anche il prezzo, mentre su tutti i modelli arriva una funzione in più: “Trova le mie Beats" per Android, funzione equivalente a quella già esistente per iPhone. Tramite questa funzione è possibile trovare le cuffiette e leggere, dal telefono, parametri come la modalità di ascolto impostata e lo stato della batteria residua.

Beats Studio Buds: caratteristiche tecniche

Tecnicamente, come dicevamo, anche nei nuovi colori le Beats Studio Buds restano lo stesso prodotto: delle cuffiette wireless di tipo in-ear, con controlli fisici ad un solo pulsante, certificate IPX4 e pesanti appena 5 grammi l’una. Si tratta di un modello di alta qualità, premium come il resto della gamma di prodotti Apple.

Dal punto di vista della qualità audio, segnaliamo che è presente la cancellazione attiva del rumore (ANC) ma non è molto aggressiva: da una parte è un bene, perché non c’è molta distorsione durante l’ascolto, dall’altra la soppressione dei rumori non è sempre completa.

Le cuffiette si connettono allo smartphone con Bluetooth 5.2 e hanno una batteria con una durata dichiarata di 5 ore con ANC acceso e 8 ore con ANC spento.

Apple Beats Studio Buds: quanto costano

Le Apple Beats Studio Buds nei tre nuovi colori Sunset Pink, Ocean Blue e Moon Grey sono già disponibili sul sito ufficiale di Beats, allo stesso prezzo degli altri colori: 149,95 euro.

Ci sono anche su Amazon, dove però gli altri tre colori precedenti sono in sconto di oltre 30 euro. Quindi, su Amazon, le Apple Beats Studio Buds nei colori Sunset Pink, Ocean Blue e Moon Grey costano 149,95 euro, mentre lo stesso prodotto nei colori bianco, rosso o nero costa 119,99 euro (-30,95 euro, -21%).