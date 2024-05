Le novità di giugno 2024 su Prime Video

Tra cui la quarta stagione di The Boys, le nuove puntate di Prisma, la serie tv My Lady Jane e i documentari su Celine Dion e sugli ultimi giorni di Federer

Fonte foto: Prime Video

Quali sono le principali novità su Prime Video a giugno 2024? Il 6 esce la seconda stagione di Prisma, l’apprezzata serie young adult di Ludovico Bessegato. L’attesa è alle stelle anche per la quarta stagione di The Boys, che riporterà gli spettatori in un mondo sull’orlo del collasso mentre Patriota sta consolidando sempre di più il suo potere. Tra i titoli in uscita in queste settimane ci sono inoltre Federer: Gli ultimi dodici giorni, il documentario Io sono: Celine Dion e la nuova serie My Lady Jane, che rilegge con un pizzico di romanticismo e commedia la storia di Lady Jane Gray, nobildonna che fu regina d’Inghilterra per pochi giorni. Ecco le altre novità da non perdere.

I film di giugno 2024 su Prime Video

Splendide notizie per i fan di Christopher Nolan: dal 1° giugno il catalogo di Prime Video si arricchisce con alcuni dei film più iconici del regista e produttore britannico, ovvero Dunkirk, Tenet, Interstellar, The Prestige e Inception. Tra le novità ci sono invece Maschile plurale, commedia italiana sequel di Maschile singolare, e Freelance, in cui un veterano dell’esercito in pensione, una giornalista e un dittatore formano una improbabile squadra per fermare un colpo di stato.

1° giugno : Shrek, Shrek 2, Shrek Terzo, 17 anni (e come uscirne vivi), Dunkirk, Tenet, Interstellar, The Prestige, Inception

: Shrek, Shrek 2, Shrek Terzo, 17 anni (e come uscirne vivi), Dunkirk, Tenet, Interstellar, The Prestige, Inception 2 giugno : Freelance

: Freelance 11 giugno : L’arte di vincere

: L’arte di vincere 15 giugno : Malcolm X

: Malcolm X 17 giugno : Caracas

: Caracas 18 giugno : Emma e il giaguaro nero

: Emma e il giaguaro nero 20 giugno: Maschile plurale, Federer: Gli ultimi dodici giorni

Maschile plurale, Federer: Gli ultimi dodici giorni 25 giugno: 50 km all’ora, Io sono: Celine Dion

Le serie tv di giugno 2024 su Prime Video

C’è tempo solo fino a fine giugno per vedere le sei stagioni di Nip/Tuck, serie tv che poi uscirà dal catalogo della piattaforma di streaming. Tra gli arrivi del mese ci sono invece, oltre ai titoli di punta già citati in apertura, le nuove puntate di Dragon Ball Z e Naruto: Shippuden.

1° giugno : Naruto: Shippuden S8 e S9, Gotham S1-5

: Naruto: Shippuden S8 e S9, Gotham S1-5 6 giugno : Prisma 2

: Prisma 2 9 giugno : Dragon Ball Z S7

: Dragon Ball Z S7 13 giugno : The Boys 4

: The Boys 4 27 giugno: My Lady Jane

Prime Video Channels: le novità di giugno 2024

Su Infinity Selection, uno dei Prime Video Channels, il 1° giugno esce la quinta stagione di All American, serie tv che racconta dello scontro tra mondi diversi che si verifica quando un giocatore di football del liceo di South Central viene reclutato per giocare nel liceo di Beverly Hills.

Su Paramount+ questo mese arrivano invece la terza stagione di Mayor of Kingstown, il film documentario su Cyndi Lauper Let the Canary Sing e la serie tv Transformers: EarthSpark.

Su Prime Video Store, infine, dal 20 giugno sarà possibile acquistare Back to Black, che racconta la storia di Amy Winehouse dai suoi esordi fino al grande successo raggiungo con l’album che dà il titolo al film.