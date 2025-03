Le novità di marzo 2025 su Prime Video

Fonte foto: Prime Video

Sarà un marzo 2025 da ridere su Prime Video, almeno a giudicare da due delle novità più attese sulla piattaforma questo mese: la nuova serie di e con Maccio Capatonda, Sconfort Zone; e la quinta stagione del comedy show LOL: Chi ride è fuori. Tra le uscite delle prossime settimane ci sono anche la terza stagione di La ruota del tempo e Holland, film thriller Original con Nicole Kidman nei panni di una casalinga dalla vita apparentemente perfetta (spoiler: nell’ombra si celano dei segreti che le faranno cambiare idea). Ecco gli altri titoli da non perdere a marzo 2025 su Prime Video.

I film di marzo 2025 su Prime Video

Tra i nuovi film di marzo 2025 su Prime Video c’è il docufilm Giovanni Soldini – Il mio giro del mondo, ovvero il racconto dell’impresa ecologica e sportiva del velista italiano sulle antiche rotte commerciali. La tensione sale con La duplicità di Tyler Perry, film in cui la famosa avvocata Marley (interpretata da Kat Graham) si addentra in un labirinto di segreti e tradimenti per scoprire la verità dietro l’uccisione del marito della sua migliore amica. Spazio al romanticismo invece con Scatta l’amore, commedia romantica con Simone Ashley (già in Bridgerton) nei panni di una fotografa a cui è stato predetto che troverà amore e successo entro cinque appuntamenti.

1° marzo : Single ma non troppo, A scuola con papà, Trappola in fondo al mare, Trappola in fondo al mare 2: Il tesoro degli abissi, La rivincita delle bionde, Una bionda in carriera, Ufficialmente bionde, I magnifici sette, I magnifici sette cavalcano ancora, I magnifici 7, Wargames – Giochi di guerra, Il lato positivo – Silver Linings Playbook, The Family Man, Gangs of Paris, Caccia al killer: Monster, C’mon C’mon, 800 eroi, Cosa mi lasci di te, A Private War, 2 Fantasmi di troppo

2 marzo: You're Killing Me

5 marzo: Life: Non oltrepassare il limite, L'incantesimo del lago, L'incantesimo del lago 2 – Il segreto del castello

6 marzo: Scatta l'amore

7 marzo: Rido perché ti amo, Shattered – L'inganno

9 marzo: Familia

12 marzo: L'ultima sfida

14 marzo: Alad'2, Monsters and Men

15 marzo: A Vigilante

16 marzo: Late Night with the Devil

19 marzo: Hancock, Spider-Man, Spider-Man 2, Spider-Man 3, The Amazing Spider-Man, The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro, Spider-Man: Homecoming, Spider-Man: Un nuovo universe, Spider-Man: Far from Home, Spider-Man: No Way Home

20 marzo: Fury, La duplicità di Tyler Perry

21 marzo: The Last Duel, Amanti & tradimenti

25 marzo: Giovanni Soldini – Il mio giro del mondo

27 marzo: Holland

28 marzo: Force of Nature

: Force of Nature 31 marzo: C’è ancora domani

Le serie tv di marzo 2025 su Prime Video

Oltre alle nuove serie tv citate in apertura, questo mese su Prime Video esce anche la terza stagione di Bosch: L’eredità. I primi quattro episodi arrivano il 27 marzo, mentre i successivi usciranno settimanalmente (due nuove puntate ogni settimana).

1° marzo: Demon Slayer S4

13 marzo: La ruota del tempo S3

20 marzo: One Piese S8, Knuckles, Sconfort Zone

: One Piese S8, Knuckles, Sconfort Zone 27 marzo: LOL: Chi ride è fuori S5, Bosch: L’eredità S3