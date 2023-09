Le novità di Netflix di ottobre 2023

Fonte foto: MAXSHOT.PL / Shutterstock.com

Ci sono tante novità in arrivo su Netflix a ottobre 2023. Tra le serie più attese ci sono la docuserie sulla vita e sulla carriera dell’ex calciatore David Beckham e La caduta della casa degli Usher, una serie horror ispirata alle opere di Edgar Allan Poe e firmata da Mike Flanagan, già ideatore di The Haunting of Hill House e Midnight Mass. Oltre alla terza stagione di Lupin e alla settima stagione di Elite, è in arrivo anche il film thriller drammatico Fair Play. Nella trama una promozione inaspettata in un fondo d’investimento mette a rischio il fidanzamento di una giovane coppia e molto altro. Ecco tutti gli altri film e serie tv in uscita su Netflix nelle prossime settimane.

Le serie tv in arrivo su Netflix a ottobre 2023

La nuova serie Everything Now racconta l’adolescenza seguendo le vicende di Mia, sedicenne che torna a scuola dopo un lungo periodo di ricovero per un disturbo alimentare: decisa a recuperare il tempo perso, la ragazza si butta a capofitto in feste, appuntamenti e primi baci. C’è una certa attesa invece per Bodies, miniserie thriller-poliziesca in cui quattro detective di quattro epoche diverse devono risolvere lo stesso caso misterioso, che inizia sempre con il ritrovamento di un cadavere. Ecco le altre serie da non perdere.

1° ottobre : Astro Boy, Bleach 7, Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo

: Astro Boy, Bleach 7, Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo 4 ottobre : Beckham

: Beckham 5 ottobre : Lupin – Parte 3, Everything Now

: Lupin – Parte 3, Everything Now 10 ottobre : Ne rimarrà solo 1: gara di improvvisazione tragicomica – S2

: Ne rimarrà solo 1: gara di improvvisazione tragicomica – S2 12 ottobre : GOOD NIGHT WORLD, La caduta della casa degli Usher

: GOOD NIGHT WORLD, La caduta della casa degli Usher 17 ottobre : La mia amica vampira

: La mia amica vampira 19 ottobre : Neon, Bodies

: Neon, Bodies 20 ottobre : Yaratilan – La creatura, Elite – S7, Surviving Paradise, Doona!, Big Mouth – S7

: Yaratilan – La creatura, Elite – S7, Surviving Paradise, Doona!, Big Mouth – S7 25 ottobre : La vita sul nostro pianeta

: La vita sul nostro pianeta 26 ottobre : Pluto

: Pluto 27 ottobre: Tore

I film di ottobre 2023 su Netflix

Tra i nuovi film Netflix in arrivo a ottobre c’è la commedia-gialla Invito a un assassinio: l’eccentrica miliardaria Olivia manda un misterioso invito alla sorellastra Agatha e a un gruppo di vecchi amici per passare il weekend insieme sul suo yacht, ma i piani sono turbati da un misterioso omicidio. Complice l’arrivo di Halloween, poi, non mancano i titoli horror-thriller, più numerosi del solito. Tra questi c’è anche The Devil on Trial – Processo al diavolo, un documentario che racconta la prima e unica volta in cui una “possessione demoniaca” è stata usata in un processo per omicidio negli Stati Uniti. Ecco gli altri titoli in arrivo.