Le novità di Prime Video a settembre 2023

Settembre su preannuncia ricco di novità su Prime Video. Verso metà mese esce The Ferragnez: Sanremo Special, la puntata speciale dello show con Chiara Ferragni e Fedez dedicata al chiacchieratissimo dietro le quinte del Festival di Sanremo. Il pubblico aspetta con impazienza anche Gen V, la nuova serie dal mondo di The Boys, e Cassandro, film basato su una storia vera in cui Saúl Armendáriz, wrestler amatoriale gay di El Paso, diventa famoso a livello internazionale con il personaggio di Cassandro. Ecco tutti i film e le serie tv in arrivo a settembre 2023 su Prime Video.

I film di settembre 2023 su Prime Video

Settembre su Prime Video è il mese giusto per guardare o riguardare qualche bel film degli ultimi anni, come la saga cinematografica di Harry Potter, Blade Runner 2049 o Terminator Salvation. Occhio anche i film in scadenza: c’è tempo solo fino all’8 settembre per vedere Blackout Love, fino al 26 per Chiara Ferragni Unposted e fino al 28 per Una relazione. Secret Team 355 esce invece dal catalogo il prossimo 29 settembre, un giorno prima di Si muore solo da vivi. Tra le novità assolute ci sono invece Sitting in Bars with Cake (che è stato reso in italiano con il titolo Una torta per l’uomo giusto), Cassandro e King of Killers.

1° settembre : Il viaggio leggendario

: Il viaggio leggendario 5 settembre : Marry Me – Sposami

: Marry Me – Sposami 7 settembre : Fear The Night, Quando

: Fear The Night, Quando 8 settembre : Una torta per l’uomo giusto (Sitting in Bars with Cake)

: Una torta per l’uomo giusto (Sitting in Bars with Cake) 9 settembre : Missing

: Missing 12 settembre : Women Talking – Il diritto di scegliere

: Women Talking – Il diritto di scegliere 15 settembre : A Million Miles Away, Figli delle stelle, Harry Potter e la pietra filosofale, Harry Potter e la camera dei segreti, Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, Harry Potter e il calice di fuoco, Harry Potter e l’Ordine della Fenice, Harry Potter e il principe mezzosangue, Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1 e Parte 2, Tutta colpa di Giuda, Un boss in salotto

: A Million Miles Away, Figli delle stelle, Harry Potter e la pietra filosofale, Harry Potter e la camera dei segreti, Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, Harry Potter e il calice di fuoco, Harry Potter e l’Ordine della Fenice, Harry Potter e il principe mezzosangue, Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1 e Parte 2, Tutta colpa di Giuda, Un boss in salotto 18 settembre : L’ultima notte di Amore

: L’ultima notte di Amore 20 settembre : Hypnotic

: Hypnotic 21 settembre : Denti da squalo, Blade Runner 2049

: Denti da squalo, Blade Runner 2049 22 settembre : Cassandro

: Cassandro 23 settembre: King of Killers

King of Killers 26 settembre: Ambulance (2022), Terminator Salvation

Le nuove serie di Prime Video a settembre 2023

Chi ha voglia di un rewatch dell’iconico Lady Oscar? A settembre su Prime Video è possibile farlo! Tra le novità attese questo mese c’è invece The Continental, serie in tre parti che racconta le origini dell’iconico hotel in cui si incontrano i criminali più pericolosi del mondo, fulcro dell’universo di John Wick. Queste le altre serie tv da non perdere.

1° settembre : La Ruota del Tempo 2, Ben 10 – La terza stagione, Lady Oscar, City Hunter – la prima e la seconda stagione

: La Ruota del Tempo 2, Ben 10 – La terza stagione, Lady Oscar, City Hunter – la prima e la seconda stagione 14 settembre : The Ferragnez – Sanremo Special

: The Ferragnez – Sanremo Special 15 settembre : The Handmaid’s Tale – la quinta stagione, Wilderness – Fuori controllo

: The Handmaid’s Tale – la quinta stagione, Wilderness – Fuori controllo 22 settembre : The Continental: dal mondo di John Wick

: The Continental: dal mondo di John Wick 29 settembre : Gen V

: Gen V 30 settembre: Fairy Tail – la terza e la quarta stagione