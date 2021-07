Lead magnet: cos’è e come usarlo per ottenere nuovi contatti

Ogni strategia di marketing che punta ad aumentare il numero di clienti deve includere una buona strategia di lead generation che sia finalizzata all’ottenimento di nuovi contatti. Un potenziale cliente sarà sicuramente più propenso a lasciare il suo contatto in cambio di un contenuto speciale o di un vantaggio (uno sconto, una particolare promozione, un omaggio) che prende il nome di lead magnet.

A seconda dei prodotti o servizi offerti dall’attività, si potrà di volta in volta scegliere il lead magnet da offrire ai propri potenziali clienti, che saranno così incoraggiati a fornire i loro dati in un apposito form su una apposita landing page. Ad esempio, inserire la propria email o il proprio contatto telefonico in cambio di una interessante newsletter o e-book su come usare al meglio un certo prodotto. Oppure, per partecipare a webinar online o ascoltare podcast organizzati da un professionista, che permettono di approfondire determinati argomenti o spiegano come risolvere un certo problema. Anche gli e-commerce possono creare dei lead magnet efficaci, ad esempio dei coupon di sconto per chi si iscrive alla newsletter del brand. È evidente come i lead magnet siano importanti per una strategia di generazione lead: ecco cosa sono, come crearli e usarli per far crescere il proprio business.

Lead magnet: cos’è e come funziona

Il lead magnet è un contenuto gratuito o un incentivo che serve ad attirare l’interesse degli utenti per il proprio brand e a convincerlo a lasciare i propri contatti, come l’email o il numero di telefono. Il concetto alla base del lead magnet è quello di offrire qualcosa che sia gratuito agli occhi del potenziale cliente, ma che venga in realtà "pagato" con i contatti, che potranno essere inclusi nel database del software CRM aziendale. I dati così raccolti possono essere profilati in funzione di specifici parametri e utilizzati per le campagne di marketing dell’azienda a un pubblico selezionato: dall’email marketing a quelle via SMS.

Come creare un lead magnet efficace

Il primo passo per creare un lead magnet efficace è quello di fare un’attenta e approfondita analisi del proprio target di pubblico. L’obiettivo della profilazione non è solo quello di individuare il tipo di utente che potrebbe essere interessato, ma anche capire quali sono i bisogni e i problemi del consumatore relativamente alla tipologia di prodotti o di servizi che vengono offerti. Una volta individuato il problema, il brand potrà creare un contenuto gratuito che si ponga come soluzione, dove il suo prodotto o servizio è un valore aggiunto per la risoluzione.

Un altro aspetto di cui tenere conto è il "tone of voice", cioè la scelta del tono di voce più adatto nella comunicazione con il potenziale contatto. Infine, bisogna puntare sull’unicità: il contenuto deve essere qualcosa di speciale, che altri competitor non hanno mai offerto prima. Per quanto riguarda i formati, si potrà scegliere tra diverse tipologie di lead magnet: newsletter, e-book, whitepaper, podcast, webinar, case study, statistiche, versioni trial di software, coupon e sconti, moduli e template e anche biglietti omaggio per eventi.

Lead magnet: l’importanza della squeeze page

Nella realizzazione di un lead magnet non bisogna mai dimenticare un componente fondamentale: la creazione di una squeeze page, cioè una landing page specifica che permette di raccogliere e generare lead. Pianificare e realizzare una campagna di lead generation non è un compito facile: richiede investimento di tempo e denaro, oltre che un attento monitoraggio delle performance. Esistono servizi online che permettono di generare e monitorare questo tipo di campagne, come Generazione Lead di Italiaonline: gli utenti fisseranno un budget e il tipo di lead magnet che vogliono offrire, e gli esperti di Italiaonline realizzeranno la campagna e li aiuteranno a ottenere nuovi contatti di potenziali clienti.