Lei mi parla ancora: il nuovo film di Pupi Avati su SKY e NOW TV

Nell’attesa che l’emergenza sanitaria finisca e i cinema riaprano al pubblico, molti film d’autore stanno uscendo in TV on demand e sulle piattaforme di streaming. Uno di questi è l’ultimo lavoro del regista Pupi Avati, intitolato Lei mi parla ancora. Si tratta di una pellicola drammatica ispirata all’omonimo romanzo di Giuseppe Sgarbi.

Racconta l’incontro tra due uomini, Nino, che ha appena perso la moglie e Amicangelo, che lo aiuta a reagire e lo convince a scrivere un libro incentrato sulla sua lunga storia d’amore con Caterina. Così, la coppia diventa la splendida protagonista della pellicola, che svela l’evoluzione di un amore durato 65 anni. Nel cast troviamo importanti attori italiani, come Stefania Sandrelli e Renato Pozzetto, che interpretano rispettivamente Caterina e Nino. Il film è prodotto da Bartlebyfilm e Vision Distribution. Sarà disponibile in anteprima assoluta su Sky e NOW TV a febbraio.

Lei mi parla ancora: trama del film

Il film parte dalla morte di Caterina, moglie di Nino da 65 anni. L’uomo si sente smarrito, ma incontra in Amicangelo, un editor assunto dalla figlia di Nino e Caterina, con l’obiettivo di convincere l’uomo a superare il lutto attraverso la scrittura di un romanzo. La storia deve essere incentrata, naturalmente, sul suo lungo amore e sulla costruzione della famiglia con Caterina. Così, Nino, con l’aiuto del suo amico e professionista, inizia a raccontare pagina dopo pagina la sua relazione, che non finirà mai neanche con la perdita di sua moglie.

Giuseppe Sgarbi, autore del romanzo da cui è tratta la pellicola, scrive infatti nel romanzo: «Finché morte non vi separi è una bugia. Il minimo sindacale. Un amore come il nostro arriva molto più in là. E il tuo lo sento anche da qui».

Lei mi parla ancora: cast

Nel cast tutto italiano troviamo Renato Pozzetto e Stefania Sandrelli, nel ruolo di Nino e Caterina da adulti. Nella versione più giovane sono interpretati invece da Isabella Ragonese e Lino Musella. Fabrizio Gifuni invece veste i panni di Amicangelo.

Completano il cast Chiara Caselli, Alessandro Haber, Serena Grandi, Gioele Dix e Nicola Nocella. La scrittura invece è affidata a Pupi e suo figlio, lo sceneggiatore e scrittore Tommaso Avati.

Il regista ha espresso grande soddisfazione sull’uscita del film: «L’immaginare di entrare nelle case degli italiani con una storia così “intima” e personale, con una storia così “affettuosa”, non può che lusingarci». Insomma, l’attesa è quasi finita: gli abbonati Sky potranno vedere il lavoro in anteprima. Ecco quando.

Lei mi parla ancora: uscita

Come accennato, il film sarà disponibile a partire dall’8 febbraio su Sky Cinema e on demand, ma anche in streaming su NOW TV.

Si tratta di uno dei prodotti principali della programmazione del servizio, nonché l’occasione per guardare un film in anteprima, proprio come al cinema.