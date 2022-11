Leitz Phone 2 è il nuovo gioiello di Leica per gli amanti della fotografia

Leica ha annunciato il suo secondo smartphone ufficialmente venduto con il proprio marchio: è il Leitz Phone 2. Diciamo subito che questo sembra essere ancora una volta una versione rinominata di un modello Sharp rilasciato di recente ovvero l’Aquos R7. Ci sono comunque delle differenze, soprattutto nel design, ma hanno con una piattaforma hardware simile. Diversa, ovviamente, anche l’interfaccia più in stile Leica.

Leitz Phone 2: caratteristiche tecniche

La piattaforma hardware è già stata vista, come detto. Si basa su un SoC Snapdragon 8 Gen 1, affiancato da 12 GB di RAM. Il Leica Leitz Phone 2 è quindi ben equipaggiato e 512 GB di memoria flash interna offrono il giusto spazio per salvare le molte foto che prevedibilmente verranno scattate, ma non è disponibile uno slot per schede microSD.

Nella parte anteriore ecco lo schermo OLED da 6,6" con risoluzione pari a 2.730×1.260 pixel, che utilizza la tecnologia IGZO di Sharp. Sul retro abbiamo una fotocamera dotata del "sensore più grande per uno smartphone", come sottolinea Leica. Si tratta di un Sony da 1 pollice con una risoluzione di 47,2 megapixel e un’apertura F/1.9, mentre un sensore da 13 megapixel con autofocus si dedica a catturare i selfie.

Il sensore principale Sony, molto probabilmente, è lo stesso già visto anche sullo Xiaomi 12S Ultra. Come si può intuire non ci sono altri sensori se non quello principale. Il produttore afferma che una fotocamera è sufficiente, se questa è una Leica…

Per il Leitz Phone 2, Leica ha modificato ancora una volta pesantemente il software attorno alla fotocamera in modo che il dispositivo fornisca immagini con le caratteristiche delle costose fotocamere premium del produttore. Tra l’altro, ci sono vari filtri e persino uno speciale widget che mostra "l’ora d’oro", in cui i fotografi amano particolarmente lavorare per la posizione del sole, al fine di ottenere scatti accattivanti.

Leica Leitz Phone 2 è impermeabile secondo la certificazione IP68, e nella dotazione è fornito anche un coperchio per coprire il sensore quando non si utilizza la fotocamera.

Il Leitz Phone 2 ha un design molto insolito, anche nell’era in cui gli iPhone hanno riportato sul mercato i telefoni flat-edge. Non solo ha bordi dritti, ma anche spigoli vivi, essendo di forma praticamente parallelepipeda.

Leica Phone 2: prezzo e disponibilità

Come lecito aspettarsi, il Leitz Phone 2, come lo Sharp Aquos R7, rimarrà un’esclusiva per il mercato giapponese e sarà disponibile a partire dal 18 novembre nella colorazione "Leica White". Il prezzo è di 225.360 yen giapponesi, ovvero circa 1.560 euro al cambio attuale.