È stato pensato specificamente per il gaming e, per garantire performance elevate, è stato dotato addirittura di una ventola di raffreddamento, primo smartphone al mondo con questa particolare caratteristica. Si tratta di Legion Phone Duel 2 di Lenovo, il secondo della sua generazione e che, per l’occasione, punta tutto su prestazioni e innovazione.

Nato come un’evoluzione del precedente modello, questo smartphone dell’azienda di Hong Kong ha scelto di seguire la strada del miglioramento delle caratteristiche rispetto al cambiamento radicale come spesso avviene nel passaggio da una generazione all’altra. In più, l’aggiunta della ventola fa sì che, anche sotto sforzo, il dispositivo prodotto da Lenovo riesca a garantire una performance di alto livello, scongiurando la comparsa di tutti quei sintomi – come rallentamenti o difficoltà di utilizzo – che sono di consueto legati direttamente all’aumento di temperatura del processore e della componente dedicata alla gestione del video.

Lenovo Legion Phone Duel 2, il sistema di raffreddamento

Per raffreddare il nuovo dispositivo da gaming, Lenovo ha scelto di utilizzare ben due piccole ventole connesse a un dissipatore realizzato in rame e camere di vapore per eliminare il calore in maniera più veloce ed efficace rispetto a quanto capita nei normali smartphone. Il tutto è regolato da un sistema di aspirazione e scarico posizionato all’interno del bump che ospita la fotocamera posteriore.

Sebbene la scelta vada evidentemente a rendere ancora più prominente il modulo fotografico, questione annosa che spesso divide gli appassionati del settore, il risultato è notevole. Infatti, nello stesso spazio Lenovo è riuscita a inserire ben due distinte funzionalità, ottimizzando così l’intera sezione dello smartphone.

Lenovo Legion Phone Duel 2, principali caratteristiche tecniche

A gestire le operazioni del nuovo Lenovo Legione Phone Duel 2 è uno dei SoC attualmente più potenti sul mercato. Si tratta, infatti, dello Snapdragon 888 di Qualcomm, sfruttato in tutte le sue potenzialità per garantire uno svolgimento fluido durante le azioni di gioco. A questo, poi, si aggiunge il display OLED da 6.92" landscape oriented con frequenza di aggiornamento a 144Hz, tra le più alte disponibili.

Non manca neanche una fotocamera frontale particolarmente potente, posizionata sulla scocca laterale, per un utilizzo ottimale durante il gioco ed evitare possibili ostruzioni nell’utilizzo per il gaming, e il caricamento ultra rapido, grazie all’adattatore da 90W e un sistema di doppia porta USB-C che accelera ancora di più i tempi.

Lenovo Legion Phone Duel 2, configurazioni e prezzo

Lenovo Legion Phone Duel 2 arriverà sul mercato europeo in due differenti configurazioni. La prima, da 12GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione, verrà lanciata al prezzo di 799 euro mentre la seconda, con 16GB di RAM e 512GB di memoria, arriverà a 999 euro.