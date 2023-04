Lenovo Tab P11 seconda generazione: mai visto così scontato

Col passare degli anni alcuni brand hanno consolidato la loro posizione in determinate nicchie di mercato. Lenovo, ad esempio, è fortissima sui laptop aziendali ma anche su alcuni tipi di tablet: quelli di piccola dimensione e dal prezzo sotto i 500 euro. La gamma Tab M e quella Tab P sono apprezzatissime dagli utenti e un modello, il Lenovo Tab P11, ha avuto così successo che Lenovo nel 2022 lo ha aggiornato alla seconda generazione per mantenerlo "fresco" e competitivo sul mercato. Ci è riuscita benissimo, anche grazie ad offerte mirate su Amazon che tagliano ulteriormente il prezzo del dispositivo.

Lenovo Tab P11 seconda generazione (2022) – MediaTek Helio G99 – Versione 4/128 GB

Lenovo Tab P11: caratteristiche tecniche

Il processore a bordo del Lenovo Tab P11 seconda generazione è il recente MediaTek Helio G99 presentato nel 2022 e usato anche su molti smartphone. Il chip MediaTek può sfruttare i 4 GB di RAM e i 128 GB di storage integrati, ma l’utente può decidere di espandere la memoria di aarchiviazione fino a 1TB acquistando una scheda microSD.

Il display è un LCD da 11,5 pollici, con luminosità di 400 nit e frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Sul retro è collocato il sensore fotografico da 13 MP (f/2.4) mentre il sensore anteriore, per autoscatti e videochiamate, è da 8 MP (f/2.0) ed è posizionato nella parte lunga della cornice, in una posizione centrale, al fine di rendere più comode le videochiamate (si tiene il tablet in orizzontale).

Tra le funzioni più interessanti di Lenovo Tab P11 c’è la modalità lettura, in bianco e nero o in scala di grigi, che permette di leggere molto senza affaticare troppo gli occhi. Inoltre, è possibile avviare la modalità split screen, per usare due app contemporaneamente.

Sul tablet di Lenovo non c’è connessione cellulare, ma sono disponibili WiFi 6e, Bluetooth 5.2 e la presa per il jack da 3,5 millimetri. Manca, però, il chip NFC utile per i pagamenti contactless e la lettura delle card elettroniche come la CIE, che sui tablet si trova raramente.

L’audio viene riprodotto da 4 speaker, in modalità dual stereo e la batteria ha una capacità di 7.500 mAh e con ricarica da 20W.

C’è da aggiungere, infine, che il Lenovo Tab P11 di seconda generazione è compatibile con il pennino Precision Pen e la tastiera che però si acquistano a parte.

Lenovo Tab P11, seconda generazione: offerta Amazon

Lenovo Tab P11 di seconda generazione ha un prezzo di listino di 349 euro. Fino all’anno scorso era un prezzo in linea con il mercato, oggi risulta un po’ alto. Con l’offerta Amazon, però, la valutazione sul prezzo cambia completamente: grazie allo sconto è possibile portarlo a casa pagando 299 euro (-14%, -50 euro).